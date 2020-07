Veľkú cenu Maďarska vyhral britský jazdec Lewis Hamilton

Britský jazdec Mercedesu Lewis Hamilton oslavuje s tímom víťazstvo Veľkej ceny Maďarska formuly 1 na trati okruhu Hungaroring pri Mogyoróde neďaleko Budapešti 19. júla 2020. Foto: TASR/AP

VC Maďarska (70 kôl, 1 kolo: 4,381 km, spolu: 306,6 km):



1. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) 1.36:12,473 h, 2. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +8,702 s, 3. Valtteri Bottas (Fín./Mercedes) +9,452, 4. Lance Stroll (Kan./Racing Point) +57,579, 5. Alexander Albon (V. Brit./Red Bull) +1:18,316, 6. Sebastian Vettel (Nem./Ferrari), 7. Sergio Perez (Mex./Racing Point), 8. Daniel Ricciardo (Aus./Renault), 9. Kevin Magnussen (Dán./Haas), 10. Carlos Sainz (Šp./McLaren), 11. Charles Leclerc (Mon./Ferrari), 12. Daniil Kvjat (Rus./AlphaTauri), 13. Lando Norris (V. Brit./McLaren), 14. Esteban Ocon (Fr./Renault), 15. Romain Grosjean (Fr./Haas), 16. Kimi Räikkönen (Fín./Alfa Romeo), 17. Antonio Giovinazzi (Tal./Alfa Romeo), 18. George Russell (V. Brit./Williams) všetci +1 kolo, 19. Nicholas Latifi (Kan./Williams) + 5 kôl



nedokončil: Pierre Gasly (Fr./AlphaTauri)

Budapešť 19. júla (TASR) - Britský pilot F1 Lewis Hamilton na Mercedese zvíťazil spôsobom štart-cieľ na Veľkej cene Maďarska. Druhý finišoval Holanďan Max Verstappen na Red Bulle, tretí skončil Hamiltonov tímový kolega Fín Valtteri Bottas. Pre Hamiltona to bolo už 8. víťazstvo na okruhu v Maďarsku, čím sa počtom víťazstiev na jednom okruhu vyrovnal Michaelovi Schumacherovi, ktorý rovnako osemkrát zvíťazil vo Francúzsku.Brit dosiahol svoje 86. víťazstvo a v historickom poradí stráca na Schumachera ešte päť triumfov. V celkovom hodnotení sezóny 2020 poskočil pred Bottasa na 1. priečku. Po troch súťažných víkendoch bude seriál F1 po krátkej prestávke pokračovať v nedeľu 2. augusta. Od 16.10 h je na programe Veľká cena Veľkej Británie v Silverstone.Tesne pred pretekmi si Verstappen poškodil zavesenie ľavého predného kolesa, keď narazil do bariéry, ale vďaka rýchlej práci mechanikov nechýbal na štartovom rošte. Na štarte si Hamilton bez problémov udržal prvú pozíciu a vytvorili si solídny náskok. Štart však nevyšiel jeho tímovému kolegovi Bottasovi, ktorý sa z 2. pozície prepadol o niekoľko priečok. Polovica pretekárov zamierila v rozmedzí 3.-4. kola do boxov prezuť pneumatiky na suchú trať. Povrch bol však ešte na mnohých miestach mokrý a tak sa niektorí pretekári nevyhli šmyku, avšak bez kolízií.Na čele sa postupne ustálilo poradie Hamilton-Vestappen-Stroll, avšak s výraznými odstupmi. V 28. kole musel ísť Leclerc do boxov, následne sa prepadol na 15. miesto a krátko na to dostal, spoločne s tímovým kolegom Vettelom, jedno kolo od lídra Hamiltona. Obaja však postupne vylepšili svoje pozície a dostali sa na bodované pozície. Bottas v 34. kole prezul na stredne tvrdú zmes a dostal sa pred Strolla na 3. miesto. V snahe o predbehnutie druhého Verstappena mu malo pomôcť aj ďalšie prezutie v 51. kole, po ktorom sa vďaka veľkému náskokou na Strolla vrátil na 4. mieste. Poradie bolo dlhodobo ustálené bez dramatickejších momentov. V 66. kole Vettel prebrzdil zákrutu a Albon ho pripravil o 5. priečku. Hamilton v závere prezul v snahe získať okrem triumfu aj bod navyše za najrýchlejšie kolo a to sa mu aj podarilo. Bottas sa napokon nedostal k útoku na Verstappena a skončil tretí. Zaujímavosťou bolo, že pretekári nižšie od 5. priečky zaostali minimálne o jedno celé kolo.