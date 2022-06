F1: Verstappen zvíťazil na VC Azerbajdžanu

Na snímke mexický pilot formuly 1 Sergio Perez z tímu Red Bull vedie po štarte na Veľkej cene Azerbajdžanu F1 na okruhu One city v Baku v nedeľu 12. júna 2022. Foto: TASR/AP

VC Azerbajdžanu F1 (51 kôl, 1 kolo: 6,003 km, spolu: 306,1 km)



1. Max Verstappen (Hol./Red Bull) 1:34:05,941 h,

2. Sergio Perez (Mex./Red Bull) +20,823 s,

3. George Russell (V. Brit./Mercedes) +45,995,

4. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +1:11,679 min,

5. Pierre Gasly (Fr./Alpha Tauri) +1:17,299,

6. Sebatian Vettel (Nem./Aston Martin) +1:24,099,

7. Fernando Alonso (Šp./Alpine) +1:28,596,

8. Daniel Ricciardo (Aus./McLaren) +1:32,207,

9. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +1:32,556,

10. Esteban Ocon (Fr./Alpine) +1:48,184,

11. Valtteri Bottas (Fín./Alfa Romeo),

12. Alex Albon (Thaj./Williams),

13. Júki Cunoda (Jap./Alpha Tauri),

14. Mick Schumacher (Nem./Haas),

15. Nicholas Latifi (Kan./Williams) všetci +1 kolo



nedokončili: Carlos Sainz (Šp./Ferrari), Charles Leclerc (Mon./Ferrari), Čou Kuan-jüm (Čína/Alfa Romeo), Kevin Magnussen (Dán./Haas), Lance Stroll (Kan./Aston Martin)

Baku 12. júna (TASR) - Holanďan Max Verstappen triumfoval na nedeľňajšej Veľkej cene Azerbajdžanu, ôsmych pretekoch motoristického seriálu MS F1. Double tímu Red Bull dokonal druhým miestom Mexičan Sergio Perez, tretí finišoval Brit George Russell na Mercedese. Neúspechom sa preteky skončili pre stajňu Ferrari, Carlos Sainz aj víťaz kvalifikácie Charles Leclerc vypadli po technických problémoch.Pre 24-ročného obhajcu titulu to bolo 5. víťazstvo v sezóne, 25. v kariére a zvýšil ním náskok na čele priebežného poradia. Za neho sa v celkovom hodnotení posunul Perez pred Leclerca. Monačan potvrdil v sobotu tohtosezónnu výbornú bilanciu, keď z 8 kvalifikácií triumfoval v 6. Iba dve z nich však premenil na víťazstvo. Formu potvrdil Russell, ktorý predĺžil svoju sériu umiestnení v prvej päťke na osem pretekov. Jeho tímový kolega a sedemnásobný majster sveta Lewis Hamilton finišoval štvrtý.Víťaz kvalifikácie Leclerc prišiel o prvú priečku ešte pred úvodnou zákrutou, keďže vynikajúci štart mal Perez a dostal sa na čelo. Aj druhý Red Bull sa chcel dostať pred Leclerca, ale ten na dlhej rovinke viackrát úspešne čelil Verstappenovi so zapnutým systémom DRS. V 9. kole zlyhali brzdy Sainzovi a preteky sa pre neho skončili. Krátko nato mal na rovnakom mieste problémy aj Vettel, ktorý vyšiel z trate do "slepej" uličky, ale po strate niekoľkých pozícií pokračoval v pretekoch. V 15. kole sa Verstappen bez problémov dostal pred Pereza na prvú pozíciu. Za nimi jazdil tretí Leclerc, štvrtý bol Russell. Pohromu Ferrari dokonali problémy s motorom Leclerca, ktorý odstúpil v 20. kole. V 24. kole vypadol tretí monopost s motorom Ferrari - Alfa Romeo pilota Čou Kuan-jüma. Za suverénnymi Red Bullmi jazdil tretí Russell s výrazným náskokom na štvrtého Gaslyho. V 34. kole vypadol už štvrtý pohonný agregát Ferrari, tentoraz Haas jazdca Magnussena. O štyri kolá chcel Cunoda využiť systém DRS, otvorila sa mu však iba polovica zadného krídla. Následne musel ísť do boxov, okrem prezutia pneumatík mu mechanici lepiacou páskou opravili zadné krídlo. Hamilton sa postupne posúval, až sa dostal za Russella na štvrté miesto. Ten mal však vyše 20-sekundový náskok, s ktorým si bez problémov postrážil pozíciu. Red Bully si pripísali tretie double v sezóne.Nasledujúce preteky sú na programe 19. júna na okruhu Gillesa Villeneuvea v Montreale.