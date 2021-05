Alisson Becker rozhodol gólom v 90.+5 minúte o triumfe Liverpoolu

sumáre:



Crystal Palace FC - Aston Villa FC 3:2 (1:2)

Góly: 32. Benteke, 76. Zaha, 84. Mitchell - 17. McGinn, 34. El Ghazi



Tottenham Hotspur - Wolverhampton Wanderers 2:0 (1:0)

Góly: 45. Kane, 62. Höjbjerg



West Bromwich Albion - Liverpool FC 1:2 (1:1)

Góly: 15. Robson-Kanu - 33. Salah, 90.+5 Alisson

Londýn 16. mája (TASR) - Alisson Becker rozhodol o triumfe futbalistov Liverpoolu v nedeľňajšom zápase 36. kola anglickej Premier League na pôde West Bromwichu Albionu 2:1. Brazílsky brankár si v piatej minúte nadstaveného času nabehol do šestnástky a hlavou poslal do siete center Trenta Alexandra-Arnolda z rohu. Liverpool tak stále živí nádej na účasť v Lige majstrov.Liverpool prehrával od 15. minúty, keď sa presadil Hal Robson-Kanu. Po pol hodine hry vyrovnal Mohamed Salah, pre ktorého to bol 22. gól v sezóne a na čele tabuľky strelcov sa vyrovnal Harrymu Kaneovi. V druhom polčase mali hostia prevahu, ale nedokázali sa strelecky presadiť. Zachránil ich až v piatej minúte nadstaveného času Alisson. Liverpool figuruje na 5. mieste tabuľky, na štvrtú Chelsea, ktorá drží poslednú miestenku do LM, stráca jediný bod. Tretí Leicester má náskok tri body.Chelsea a Leicester však čaká o dva dni vzájomný zápas. Liverpool tak drží šance na účasť v LM vo svojich rukách, v záverečných dvoch kolách nastúpi proti Burnley a Crystal Palace.Futbalisti Tottenhamu Hotspur zvíťazili nad Wolverhamptonom Wanderers 2:0. O presné zásahy sa postarali Harry Kane, ktorý tak má na konte 22 gólov ako Salah, a Pierre-Emile Höjbjerg. Spurs poskočili na 6. miesto tabuľky, na konte majú 59 bodov, rovnako ako siedmy West Ham.Crystal Palace FC zvíťazili doma nad Aston Villou 3:2, keď otočili nepriaznivé polčasové skóre 1:2.