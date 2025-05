Alonso potvrdil, že po skončení sezóny odíde z Bayeru Leverkusen

Leverkusen 8. mája (TASR) - Španielsky futbalový tréner Xabi Alonso v piatok potvrdil, že po skončení sezóny opustí lavičku Bayeru Leverkusen. Podľa španielskych médií by mal pri kormidle Realu Madrid nahradiť Carla Ancelottiho. Alonso vlani získal s Leverkusenom bundesligový titul a narušil hegemóniu Bayernu Mníchov.



V Európskej lige postúpil so svojimi zverencami až do finále, v ktorom „farmaceuti" prehrali s Atalantou Bergamo. S Bayerom má bývalý španielsky reprezentant platný kontrakt do roku 2026, no rozhodol sa, že po sezóne odíde. „V priebehu tohto týždňa sme s vedením klubu dospeli k dohode, že zostávajúce dva zápasy v tejto sezóne budú moje posledné vo funkcii trénera Bayeru," citovala slová Alonsa agentúra DPA.



Španielsky kormidelník informoval zverencov o svojom rozhodnutí ešte pred piatkovým tréningom. Leverkusen prevzal v októbri 2022, keď sa nachádzal v pásme zostupu v Bundeslige. „Myslím si, že môžeme byť šťastní a hrdí na to, čo sme počas tohto obdobia dosiahli. Snažil som sa v tejto sezóne dostať z nás maximum. Moji hráči mi veľa dali, takže teraz sme trochu vyčerpaní,“ povedal Alonso.



Jeho tím sa zapísal do histórie ako jediný, ktorý odohral bundesligovú sezónu bez prehry. V aktuálnom ročníku sa mu však nepodarilo nadviazať na tieto výkony a dve kolá pred koncom súťaže zaostáva o osem bodov už istým majstrom Bayernom Mníchov.



Alonso absolvoval v Leverkusene prvý trénerský angažmán pri A-tíme. Predtým pôsobil tri roky ako tréner rezervného tímu v Reale Sociedad San Sebastian. Trénerskú kariéru odštartoval pri mládežníckych tímoch Realu Madrid. Svoj potenciálny príchod do španielskej metropoly zatiaľ nepotvrdil.