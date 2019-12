Ancelotti sa údajne dohodol s vedením Evertonu na trénerskej zmluve

Londýn 16. decembra (TASR) - Taliansky tréner Carlo Ancelotti by sa mal stať novým trénerom futbalistov anglického FC Everton. Podľa Sky Sports pricestoval 60-ročný kouč v pondelok do Liverpoolu a viedol tam rokovania s klubovým vedením.



Tie sa podľa zdroja "vyvíjali veľmi dobre" a malo prísť k dohode. Ancelotti by na poste nahradil Marca Silvu z Portugalska, ktorého vedenie prepustilo necelých 24 hodín po prehre v ligovom Merseyside derby s FC Liverpool 2:5. Novú zmluvu by mal Talian podpísať ešte pred stredajším duelom štvrťfinále Ligového pohára s Leicestrom City.



Ak by sa informácie potvrdili, Ancelotti by sa vrátil do Anglicka potom, ako v rokoch 2009 až 2011 viedol Chelsea Londýn a vyhral s "The Blues" double v lige aj FA Cupe. Ancelotti ešte v utorok priviedol SSC Neapol po výhre nad Genkom do osemfinále Ligy majstrov 2019/2020, ale taliansky klub ho prepustil pre "vzájomné nezhody".