Anglická Premier League by sa mala opäť rozbehnúť 17. júna

Londýn 28. mája (TASR) – Anglická futbalová Premier League by sa po pauze zavinenej pandémiou koronavírusu mala opäť rozbehnúť 17. júna. Na termíne reštartu súťaže sa dnes zhodli zástupcovia všetkých klubov. Informoval o tom portál bbc.com.



Premier League by mala opäť odštartovať duelom medzi úradujúcim majstrom Manchestrom City a Arsenalom Londýn. Na 17. júna naplánovali aj ďalší dohrávaný súboj Aston Villy so Sheffieldom United. Zápasy 30. kola sa uskutočnia 19. až 21. júna. Všetky stretnutia sa budú hrať bez prítomnosti divákov.



V súvislosti s reštartom sa najskôr skloňoval dátum 12. jún. Ligu prerušili 13. marca, do jej konca zostáva odohrať 92 duelov. FC Liverpool má na čele tabuľky priepastný 25-bodový náskok pred Manchestrom City a na dosah zisk prvého titulu od roku 1990.



Po obnovení spoločných tréningov vykonali v Premier League celkovo 2752 testov na koronavírus, 12 z nich bolo pozitívnych. Hráčov aj zamestnancov budú naďalej testovať dvakrát do týždňa. Počas štvrtej vlny testovania sa počet odobratých vzoriek v jednotlivých kluboch zvýši na 50 až 60. Každý s pozitívnym testom bude musieť ísť do sedemdňovej izolácie.