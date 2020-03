Anglickú Premier League prerušili až do 30. apríla

Londýn 19. marca (TASR) - Najvyššia anglická futbalová súťaž Premier League sa nebude hrať minimálne do 30. apríla. Dôvodom je obava zo šírenia koronavírusu. Informovala o tom agentúra DPA.



Vedenie anglickej Futbalovej asociácie (FA) zároveň zrušilo pravidlo, na základe ktorého sa liga musí dohrať do 1. júna. Minulý týždeň súťaž prerušili do 3. apríla. "FA a Premier League sa zhodli v tom, že sa súťaž dohrá," uvádza sa v spoločnom vyhlásení.



Prerušenie súťaží sa týka všetkých futbalových stretnutí na Britských ostrovoch. V krajine evidujú vyše 2626 prípadov ochorenia COVID-19, 108 ľudí zomrelo. "Vývoj nákazy je momentálne nepredvídateľný, takže musíme prijať opatrenia, aby sme ochránili zdravie hráčov, zamestnancov a fanúšikov, to je pre nás priorita. Budeme rešpektovať nariadenia vlády a monitorovať situáciu. Potom prehodnotíme naše možnosti, aby sme našli spôsob ako dohrať sezónu," uviedli v spoločnom stanovisku.