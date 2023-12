Arsenal prehral v Premier League na trávniku Fulhamu 1:2

Premier League - 20. kolo



FC Fulham - FC Arsenal 2:1 (1:1)



Góly: 29. Jimanez, 60. Decordova-Reid - 5. Saka







Tottenham Hotspur - AFC Bournemouth 3:1 (1:0)



Góly: 9. Sarr, 72. Heung-min, 80. Richarlison - 84. Scott

Londýn 31. decembra (TASR) - Futbalisti Arsenalu prehrali v anglickej Premier League druhý zápas za sebou. V nedeľňajšom zápase 20. kola podľahli na pôde Fulhamu 1:2, sú tri stretnutia v rade bez víťazstva a nevyužili šancu poskočiť na čelo neúplnej tabuľky. Víťazný gól domácich strelil v 60. minúte Bobby Decordova-Reid a jeho tím sa tak dostal na trináste miesto pred Crystal Palace.Arsenal neprehral s mestským rivalom takmer dvanásť rokov - z predošlých jedenástich vzájomných stretnutí triumfoval v ôsmich. Do vedenia ho poslal už v piatej minúte Bukayo Saka, ešte do prestávky však vyrovnal Raul Jimenez. Po presnom zásahu jamajského stredopoliara Decordovu-Reida zvýšili hostia aktivitu a boli aj viac pri lopte. Ich súper však dokázal hroziť z brejkov a aspoň vyrovnať sa favoritovi nepodarilo.V ďalšom silvestrovskom zápase vyhral Tottenham nad Bournemouthom 3:1. Domácich poslal do vedenia už v úvode duelu Pape Matar Sarr, no víťazný gól vsietil až v 72. minúte kapitán Son Heung-mi. Poistku pridal zakrátko Richarlison a Alex Scott už len znížil na konečných 1:3. Piaty Tottenham sa tak priblížil na rozdiel bodu práve k Arsenalu na štvrtej priečke. Dvanásty Bournemouth zasa prišiel o štvorbodový náskok na Fulham, ktorý má však o zápas menej.