Arsenalu došla trpezlivosť, Emery už nie je tréner kanonierov

Londýn 29. novembra (TASR) - Vedenie anglického futbalového klubu Arsenal Londýn prepustilo v piatok trénera Unaia Emeryho. Vo funkcii vydržal osemnásť mesiacov. Spoločne s ním skončil aj celý jeho realizačný tím. Lavičku "kanonierov" dočasne prevzal bývalý stredopoliar Arsenalu Freddie Ljungberg.



Emery nahradil vlani v lete vo funkcii Arsenea Wengera. V úvodnej sezóne obsadil s Londýnčanmi piate miesto v tabuľke Premier League a priviedol ich do finále Európskej ligy. V novom ročníku sa im však nedarí, v domácej lige je Arsenal až na ôsmej pozícii a momentálne ťahá sedemzápasovú šnúru bez víťazstva vo všetkých súťažiach. Poslednou "kvapkou" bola štvrtková domáca prehra v EL s Eintrachtom Frankfurt (1:2). "Úprimne ďakujeme Unaiovi a jeho kolegom za úsilie dostať klub na najvyššiu úroveň. Prajeme im veľa úspechov do budúcnosti," uviedol na klubovom webe šéf Arsenalu Josh Kroenke.



Ljungberg doteraz trénoval rezervný tím Arsenalu, ako hráč si obliekal jeho dres v rokoch 1998-2007, fanúšikovia ho zvolili za 11. najlepšieho hráča v histórii klubu. "Opýtali sme sa Freddieho, či by bol ochotný prevziať zodpovednosť za 'áčko'. Máme plnú dôveru v jeho schopnosti," uviedol Arsenal v stanovisku. Švédovou prvou úlohou bude ukončiť nepriaznivú sériu. Podľa štatistického portálu OptaJoe, majú "kanonieri" najhoršiu formu za 27 rokov, horšie na tom boli iba vo februári 1992, keď pod trénerom Georgeom Grahamom nezvíťazili osemkrát v rade.