Arsenal zvíťazil v šlágri nad Liverpoolom 3:1

sumáre - 23. kolo:



Arsenal - Liverpool 3:1 (1:1)



Góly: 14. Saka, 67. Martinelli, 90.+2. Trossard - 45.+3 Gabriel. ČK: 88. Konate (Liverpool, po 2. ŽK)







AFC Bournemouth - Nottingham Forest 1:1 (1:1)



Góly: 5. Kluivert - 45. Hudson-Odoi. ČK: 84. Billing (Bournemouth)







FC Chelsea - Wolverhampton Wanderers 2:4 (1:2)



Góly: 19. Palmer, 86. Silva - 22., 63. a 82. Cunha (tretí z 11 m), 43. Disasi (vlastný)







Manchester United - West Ham United 3:0 (1:0)



Góly: 49. a 84. Garnacho, 23. Höjlund

Londýn 4. februára (TASR) - Futbalisti Arsenalu Londýn vyhrali v šlágri 23. kola Premier League nad Liverpoolom 3:1. V neúplnej tabuľke tak poskočili na druhé miesto a stratu na vedúcichstiahli na dva body. Tretí Manchester City má na vedúci tím päťbodové manko a oproti súperom dva zápasy k dobru.Domáci išli do vedenia v 14. minúte. Kai Havertz najprv neprekonal brankára Alissona, na druhýkrát sa to podarilo Bukayovi Sakovi. Hostia vyrovnali so šťastím, keď si obrana Arsenalu nepostrážila húževnatého Luisa Diaza, ktorý nastrelil v skrumáži do Gabrielovej ruky loptu a tá sa odrazila do siete. Víťazný gól v podaní Gabriela Martinelliho zas padol do prázdnej brány po veľkom nedorozumení medzi Alissonom a Virgilom van Dijkom. Jeho tím uľahčil súperovi cestu za plným bodovým ziskom v 88. minúte, keď dostal druhú žltú kartu Ibrahima Konate. Početnú výhodu o chvíľu využil striedajúci Leandro Trossard, ktorý nasadil brazílskemu brankároviLiverpool tak prišiel o sériu jedenástich zápasov bez prehry vo všetkých súťažiach.V ďalšom zápase zvíťazil Manchestru United nad West Hamom 3:0. Víťazný gól vsietil už po necelej polhodine hry Rasmus Höjlund a ďalšie dva pridal po prestávke Alejandro Garnacho. Domáci tak zvládli priamy súboj o šieste miesto a prerušili súperovu šnúru šiestich duelov bez prehry.V stretnutí o desiate miesto v Londýne bol zas úspešnejší Wolverhampton, ktorý vyhral na pôde Chelsea 4:2. Hetrikom sa blysol Matheus Cunha - najprv odpovedal na úvodný gól v podaní Colea Palmera a po prestávke pridal ďalšie dva presné zásahy. K Chelsea sa priblížil dvanásty Bournemouth, keď remizoval 1:1 s Nottinghamom. Ten sa vzdialil na dva body od zóny zostupu, no v nedeľňajšom zápase nevyužil početnú prevahu po vylúčení Philipa Billinga.