Atletico sa po dráme udržalo na čele La Ligy, Barcelona titul nezíska

Denis Vavro, archívna snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer

La Liga - 37. kolo:



Villarreal CF - FC Sevilla 4:0 (4:0)

Góly: 34., 47. a 79. Bacca, 66. Moreno. ČK: 53. Diego Carlos (Sevilla) po 2. ŽK



Valencia CF - SD Eibar 4:1 (4:1)

Góly: 3. a 49. Guedes, 19. a 30. Soler - 39. Gil



Real Sociedad San Sebastian - Real Valladolid 4:1 (4:0)

Góly: 6. a 16. Isak, 28. D. Silva, 35. Januzaj - 82. Marcos Andre. ČK: 61. R. Jimenez (Valladolid)



FC Cadiz - Elche CF 1:3 (1:2)

Góly: 15. Jose Mari /z 11m) - 58. Milla, 64. D. Gonzalez, 88. Fidel



Getafe CF - Levante UD 2:1 (1:1)

Góly: 13. Aleňa, 84. Kubo - 30. Melero. ČK: 90.+1 Timor (Getafe)



Betis Sevilla - SD Huesca 1:0 (0:0)

Góly: 57. Iglesias. ČK: 90.+4. Escriche (Huesca)

/D. Vavro (Huesca) odohral 7. minút/



FC Barcelona - Celta Vigo 1:2 (1:1)

Góly: 28. Messi - 38. a 89. Mina, ČK: 83. Lenglet (Barcelona) po 2. ŽK



Atletico Madrid - CA Osasuna 2:1 (0:1)

Góly: 82. Renan Lodi, 88. L. Suarez - 76. Budimir



Athletic Bilbao - Real Madrid 0:1 (0:1)

Góly: 68. Nacho, ČK: 89. Garcia (Bilbao)



Deportivo Alaves - Granada CF 4:2 (2:1)

Góly: 8. Pons, 21. Duarte, 66. Joselu, 72. Rioja - 31. Molina, 63. Puertas

Madrid 16. mája (TASR) - Futbalisti Atletica Madrid otočili v závere zápas s Osasunou Pamplona stav z 0:1 na 2:1 v nedeľňajšom stretnutí predposledného 37. kola La Ligy. Udržali sa tak na čele španielskej La Ligy o dva body pred Realom Madrid, ktorý zvíťazil v Bilbau 1:0. Barcelona po domácej prehre s Vigom 1:2 už titul nezíska."Los colchoneros" boli blízko prehre, keď si v 76. minúte ideálne nabehol na center do šestnástky Ante Budimir a využil prvú väčšiu šancu Osasuny. Hráči Atletica sa však nezlomili, zvýšili aktivitu a gólmi Renana Lodiho a Luisa Suareza otočili stav v záverečnej desaťminútovke.Real získal tri body zásluhou Nacha Fernandeza. Ten sa o jediný gól duelu postaral v 68. minúte po rohovom kope.Barcelonu poslal do vedenia Lionel Messi hlavičkou po centri Sergia Busquetsa v 28. minúte. Lenže klub z Galície zvrátil skóre vo svoj prospech zásluhou dvoch gólov Santiaga Minu. Ten víťazný dosiahol v 89. minúte, keď už Katalánci hrali oslabení o vylúčeného Lengleta.Slovenský reprezentant Denis Vavro z Huescy sa zranil a musel odísť z ihriska už v 7. minúte. Jeho spoluhráči podľahli Betisu Sevilla 0:1 na súperovej pôde, no stále sa držia nad čiarou zostupu. Majú rovnaký počet bodov ako osemnáste Elche, no lepšiu bilanciu vzájomných zápasov.