Bayern uspel v Lipsku a poistil si vedúcu pozíciu v tabuľke

sumáre:



RB Lipsko - Bayern Mníchov 0:1 (0:1)

Gól: 38. Goretzka



FC Augsburg – TSG 1899 Hoffenheim 2:1 (2:0)

Góly: 8. Vargas, 23. Hahn – 86. Skov



Bayer 04 Leverkusen – FC Schalke 04 2:1 (1:0)

Góly: 26. Alario, 72. Schick – 81. Huntelaar



BV Borussia 09 Dortmund – Eintracht Frankfurt 1:2 (1:1)

Góly: 45. Hummels – 11. Schulz (vl.), 87. Silva



1. FSV Mainz 05 – DSC Arminia Bielefeld 1:1 (1:0)

Góly: 56. Brosinski (11m) – 76. Voglsammer



VfL Wolfsburg – 1. FC Kolín 1:0 (0:0)

Gól: 69. Brekalo

Berlín 3. apríla (TASR) – Futbalisti Bayernu Mníchov dosiahli piaty ligový triumf za sebou. V sobotnom šlágri 27. kola bundesligy uspeli v Lipsku 1:0 a na čele tabuľky majú sedembodový náskok.Bavori nastúpili bez svojho kanoniera Roberta Lewandowského, ktorý sa zranil počas reprezentačnej pauzy a bude mimo hry niekoľko týždňov. Mníchovčania si však poradili aj bez neho, v 38. minúte rozhodol o troch bodoch Leon Goretzka. Bayern vedie ligovú tabuľku o sedem bodov pred Lipskom, do konca súťaže zostáva sedem kôl.Hráči Wolfsburgu zvíťazili nad Kolínom nad Rýnom 1:0. V drese hostí hral do 81. minúty slovenský stredopoliar Ondrej Duda. V súboji o miestenku v Lige majstrov prehrala Borussia Dortmund doma s Eintrachtom Frankfurt 1:2./za hostí Duda do 81. min/