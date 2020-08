Casillas definitívne ukončil kariéru

Madrid 4. augusta (TASR) – Španielsky futbalový brankár Iker Casillas dnes oznámil definitívny koniec kariéry. Tridsaťdeväťročný bývalý majster sveta a dvojnásobný majster Európy nehral už vyše roka pre problémy so srdcom.



„Dnešok je jedným z najdôležitejších a tiež najťažších dní v mojej športovej kariére. Nastal čas povedať zbohom," uviedol na sociálnej sieti.



Počas úspešnej kariéry získal na MS 2010 v JAR zlatú medailu, rovnako tak na EURO 2008 a 2012. Dlhé roky obliekal dres madridského Realu. Do FC Porto prišiel v roku 2015. V máji minulého roka utrpel infarkt, odvtedy nenastúpil do súťažného zápasu. Za Španielsko odchytal 167 medzištátnych zápasov, za Real Madrid odohral vyše 700 duelov. S bielym baletom vyhral päťkrát La Ligu a trikrát Ligu majstrov.



Casillas prekonal 1. mája 2019 ľahký infarkt, keď mu počas tréningu prišlo nevoľno. Následne po prevoze do nemocnice absolvoval malý chirurgický zákrok a lekári stabilizovali jeho stav. Do súťažného futbalu sa už odvtedy nevrátil. Vo februári tohto roka sa hodlal uchádzať o post prezidenta Kráľovskej španielskej futbalovej federácie. V júni ale rozhodnutie zmenil a kandidatúru stiahol.



Krátko po oznámení zareagoval na oficiálnom webe aj jeho bývalý klub Real Madrid „Najlepší brankár v histórii Realu Madrid aj španielskej reprezentácie k nám prišiel, keď mal 9 rokov. Vyrástol tu a bojoval v našom drese 25 rokov. Stal sa jedným z našich ikonických kapitánov. Navždy mu budú patriť srdcia priaznivcov Realu Madrid. Za prvý tím Realu odohral 725 zápasov a počas 16 sezón získal 19 titulov, vrátane troch na MS klubov, dvoch v Copa del Rey aj európskom Superpohári či štyroch španielskych Superpohárov. S Portom vyhral dva portugalské tituly, jeden Portugalský pohár a jeden portugalský Superpohár. Je tiež majstrom sveta do 20 rokov."