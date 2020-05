České kluby schválili ligový reštart, začne 23. mája

Najbližší program najvyššej českej futbalovej súťaže:



sobota 23. mája:



Dohrávka 23. kola:



FK Teplice - Slovan Liberec



Utorok 26. mája a streda 27. mája:



25. kolo:

Sparta Praha - Viktoria Plzeň

FK Jablonec - FC Zlín

FK Mladá Boleslav - Slavia Praha

1. FC Slovácko - Sigma Olomouc

1. FK Příbram - Baník Ostrava,

SFC Opava - MFK Karviná

Dynamo České Budějovice - Slovan Liberec

Bohemians 1905 Praha - FK Teplice

Praha 12. mája (TASR) – České futbalové kluby na utorňajšom Ligovom grémiu odobrili reštart oboch tamojších profesionálnych súťaží. Začne sa hrať v sobotu 23. mája dohrávkou 23. kola prvej ligy Teplice - Liberec. Sezóna bude pokračovať bez divákov do 18. júla s možnosťou predĺženia do 2. augusta.Kompletné 25. kolo najvyššej súťaže vrátane šlágra medzi Spartou Praha a Viktoriou Plzeň so slovenským trénerom Adrianom Guľom je na programe v utorok 26. a v stredu 27. mája. Spomedzi šestnástich elitných klubov súhlasilo s obnovením zápasového diania trinásť, zdržali sa Karviná, Opava a Zlín. V druhej lige bolo za pätnásť účastníkov, proti hlasoval jedine Sokolov. Potrebná bola nadpolovičná väčšina hlasov.Každý hráč musí pred reštartom absolvovať dva plošné testy na nový koronavírus. Ďalšiemu sa podrobí po šiestich kolách. Na týchto podmienkach sa ešte v pondelok dohodli predstavitelia Ligovej futbalovej asociácie (LFA) na rokovaní s českým ministerstvom zdravotníctva. Testom sa okrem hráčov podrobia aj tréneri, ich asistenti, maséri a ďalší členovia realizačných tímov Fortuna ligy i druhej ligy.Dve najvyššie české súťaže prerušili pre pandémiu koronavírusu v marci. Na čele tabuľky figuruje majstrovská Slavia Praha s osembodovým náskokom pred Plzňou.V prvej lige zostáva šesť kôl základnej časti (do 14. júna), päť kôl nadstavby (od 20. júna), baráž o záchranu a súboj o účasť v európskych súťažiach. V druhej lige chýba trinásť kôl. Hrať sa bude dvakrát týždenne, šampión bude známy najneskôr 8. júla, keď vyvrcholí nadstavba. V semifinále Českého pohára si 17. júna zmerajú sily Sparta s Plzňou a Olomouc s Libercom, finále sa bude konať 1. júla. Sezóna sa má skončiť 18. júla dokončením baráže, oficiálne však po rozhodnutí Európskej futbalovej únie (UEFA) môže trvať do 2. augusta, dovtedy sa môžu uskutočniť prípadné odložené stretnutia.