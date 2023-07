Dunajská Streda vypadla v 1. predkole, v odvete v Gori prehrala 0:2

2. zápas 1. predkola EKL:



FC Dila Gori - FC DAC 1904 Dunajská Streda 2:0 (1:0)



Góly: 33. Gale, 85. Santos. Rozhodovali: Čulina – Pušic, Kolarevič - Terzič (všetci Chorv.), ŽK: Tevzadze, Čiteišvili - Alex Pinto



FC Dila Gori: Kučerenko - Čiteišvili, Dzocenidze, Tevzadze, Wanderson - Victor (90.+4 Andronikašvili), Santos, Parulava (65. Sardališvili) - Gomis (64. Mzwakali), Kovtaľuk (Kukianidze), Gale



Dunajská Streda: Petráš - Alex Pinto (90.+6 Mendez), Risvanis, Kaša (46. Bruneti), Andzouana - Kalmár (88. Vitalis), Dimun, Káčer - Trusa (71. Gavrič), Krstovič, Ramadan (88. Záhradník)



/prvý zápas: 1:2, FC Dila Gori postúpil do 2. predkola/

Gori 20. júla (TASR) - Futbalisti FC 1904 DAC Dunajská Streda vypadli v 1. predkole Európskej konferenčnej ligy. V odvete prehrali na ihrisku gruzínskeho FC Dila Gori 0:2, čo im v súčte s víťazstvom 2:1 v prvom zápase nestačilo na postup. Dila Gori sa v druhom predkole stretne s ukrajinským FC Vorskla Poltava.Prvý polčas patril herne domácim, ktorí hrali častejšie s loptou a boli ofenzívne aktívnejší. V 20. minúte si vypracovali sľubnú gólovú príležitosť po rohovom kope, no brankár hostí Petráš podržal svoj tím pohotovým zákrokom na bránkovej čiare a osamotený útočník domácich Gale následne netrafil odkrytú bránku. Ten istý hráč sa dostal k zakončeniu aj po polhodine hry, no Petráš mu zmaril gólovú radosť. Na tretí pokus to už domácim vyšlo, keď sa po chybe v defenzíve dostal do šance opäť Gale a prekonal Petráša - 1:0. Ten istý hráč mohol o päť minút pridať aj druhý gól, no brankár hostí si s jeho šancou poradil. DAC mal v prvom polčase iba jednu strelu na bránku, no chýbalo málo, aby sa skončila gólom. Kalmárovu strelu z priameho kopu v 40. minúte vyrazil domáci brankár Kučerenko na hornú žŕdku.Druhý polčas priniesol vyrovnanejšie dianie so snahou hostí o vyrovnanie, no napokon bez želaného úspechu. V 52. minúte sa po rohovom kope a závare pred brankárom Kučerenkom dostal k lopte Risvains, no v nádejnej pozícii netrafil bránku. Hostia skúšali prekvapiť koncentrovanú defenzívu Dila Gori nakopávanými loptami aj kombináciou, no v ich hre absentoval moment prekvapenia a finálna prihrávka. Náskok domácich nezvýšil v 55. minúte Parulava, keď nepotrestal zaváhanie obrancu Pinta. Pre výpadok osvetlenia museli duel na niekoľko minút prerušiť. Postupový gól domácich priniesla 85. minúta. Kukhianidzeho prihrávku stečoval Dimun iba k Santosovi a jeho strela spoza šestnástky prekvapila Petráša - 2:0. Hráči Dunajskej Stredy sa v závere snažili o kontaktný gól, ktorý by zápas posunul do predĺženia. Viackrát sa dostali na dostrel Kučerenkovej bránky, no neskórovali. Blízko ku gólu bol v 96. minúte Gavrič, no trafil iba do hornej žŕdky.