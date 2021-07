Trnava po jedenástkách postúpila do 3. predkola Konferenčnej ligy

Sepsi OSK - FC Spartak Trnava 1:1 pp (1:1, 1:0), 3:4 v jedenástkovom rozstrele



Góly: 29. Fofana - 67. Boateng. ŽK: Niczuly, Fofana, Achahbar - Savvidis, Procházka, Ristovski, Grič, ČK: 120.+2 Fofana po 2. ŽK - 116. Grič po 2. ŽK. Rozhodoval: Kasumi (Kos.).



Rozstrel z 11 m: Bojič 1:0, Procházka 1:1, Achahbar nedal, Savvidis 1:2, Stefanescu 2:2, Iván 2:3, Tincu 3:3, Ristovski 3:4, Rep nedal



Sepsi: Niczuly - Dimitrov, Sousa, Tincu, Stefanescu - Fofana, Paun (59. Gonzalez) - Damascan (46. Aškovski), Vasvari (46. Aganovič, 73. Achahbar), Rep - Čunčukov (99. Bojič)



Trnava: Takáč - Procházka, Kóša, Anthony, Mikovič (119. Tumma) - Bukata (61. Boateng, 115. Vlasko), Savvidis, Grič - Cabral (61. Iván), Ristovski, Yusuf (107. Yao)



/prvý zápas 0:0, Trnava postúpila do 3. predkola/

Sfantu Gheorghe 29. júla (TASR) – Futbalisti FC Spartak Trnava sa prebojovali do 3. predkola Európskej konferenčnej ligy. Po bezgólovej remíze v domácom úvodnom stretnutí zvíťazili vo štvrtkovej odvete 2. predkola na pôde Sepsi OSK 4:3 v jedenástkovom rozstrele po tom, ako sa v riadnom hracom čase i predĺžení skončil duel nerozhodne 1:1.Rumunský klub dostal do vedenia v 29. minúte Boubacar Fofana, predĺženie si po zmene strán vynútil striedajúci Kelvin Boateng. V rozstrele nezaváhal ani jeden hráč Spartaka, zatiaľ čo za domácich neskórovali dvaja exekútori. Fortunaligista narazí v nasledujúcej fáze na Maccabi Tel-Aviv, izraelský zástupca vyradil Sutjesku Nikšič z Čiernej Hory vďaka triumfu 3:1 v odvete (prvý zápas 0:0). Trnava začne vo štvrtok 5. augusta na vlastnom štadióne, odvetu absolvuje o týždeň neskôr u súpera.Úvod stretnutia bol z oboch strán opatrný, ani jedno mužstvo nechcelo vlastnou chybou dopriať súperovi otvárací zásah dvojzápasu. Yusuf ho síce dosiahol hlavičkou po centri Procházku z priameho kopu, rozhodcovia však situáciu posúdili ako ofsajdovú a gól neuznali. Trnavčania hrali aktívnejšie než domáci, do akcie sa veľmi často zapájal práve Yusuf, ktorý vystihol rozohrávku Sepsi a na dva razy sa hostia dostali aj do zakončenia, strela Griča sa neujala. Domácim vyšla vyčkávacia taktika a v 29. minúte sa ujali vedenia. Po strele Vasvariho sa lopta odrazila od Bukatu a Fofana s prispením teču prekonal Takáča. Pre ofsajd neplatil ani druhý Yusufov pokus, ktorý doputoval do siete, a pred polčasovou pauzou domáci prvýkrát kontrolovali vývoj na polovici súpera.Rumunský tím spravil do druhého polčasu dve zmeny v zostave a vypracoval si aj prvú vyloženú príležitosť po prestávke. V 57. minúte po spätnej prihrávke vypálil z výhodnej pozície Rep a jeho projektil vyrazil Takáč na rohový kop. Trnavského brankára vzápätí ohrozil Fofana, no po vyše hodine hry už hostia zvýšili obrátky v snahe skórovať a na trávnik poslali aj čerstvé sily. Vyrovnať sa im podarilo v 67. minúte, Yusuf sa za svoju snahu dočkal odmeny v podobe asistencie, po jeho centri z ľavej strany sa do streleckej listiny zapísal striedajúci Boateng iba šesť minút po tom, ako prišiel na ihrisko. V závere riadneho hracieho času boli bližšie k rozhodnutiu domáci, no Takáč si poradil s prudkou strelou Čunčukova aj následným zakončením Repa, ktoré už bolo menej nebezpečné. Trnava sa ku koncu sústredila na bránenie a duel doviedla do predĺženia.Na jeho začiatku mala výhodu priameho kopu tesne za šestnástkou, ale Ristovski trafil len múr. Ten istý hráč sa objavil aj v ďalšej veľkej šanci, vnútri pokutového územia však neprepálil brániacich protihráčov. Najväčšiu možnosť predĺženia mali domáci v 108. minúte, Takáč kľúčovým zákrokom vyrazil strelu Aškovského z bezprostrednej blízkosti a uchoval nerozhodný stav. Ani jedno mužstvo nedohralo v plnom počte, červenú kartu po druhej žltej videli najprv hosťujúci Grič a po ňom aj Fofana z tímu Sepsi. V rozstrele premenili Trnavčania všetky jedenástky, Takáč chytil pokus Achahbara a Rep prekopol bránku.