EKL: Trnava prehrala v Čenstochovej 0:1 a v Európe končí

Odvetný zápas 3. predkola EKL:



Raków Čenstochová - FC Spartak Trnava 1:0 (0:0)



Gól: 68. Kočergin. Rozhodovali: Lindhout - Schaap, De Nas (všetci Hol.), ŽK: Gutkovskis - Mikovič, Čurma, Štefánik, Savvidis, Yusuf, 5500 divákov (vypredané).



Raków Čenstochová: Trelowski - Svarnas, Arsenič, Rundič - Tudor, Gvilia (88. Czyž), Papanikolau, Kun (88. Sorescu) - Kočergin (82. Nowak), Gutkovskis (75. Musiolik), Lopez (76. Wdowiak)



FC Spartak Trnava: Takáč - Tumma, Štetina, Čurma (46. Koštrna) - Daniel (74. Iván), Bukata (67. Paur), Savvidis, Štefánik, Mikovič (46. Yusuf) - Boateng, Ristovski (79. Oseni)

Na snímke sprava kapitán Spartaka Martin Mikovič a hráč Rakówa Stratos Svarnas počas odvetného zápasu 3. predkola Európskej konferenčnej ligy Raków Čenstochová - FC Spartak Trnava v Čenstochovej vo štvrtok 11. augusta 2022. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Čenstochová 11. augusta (TASR) - Futbalisti FC Spartak Trnava ukončili v sezóne 2022/23 svoje pôsobenie v európskych súťažiach. Vo štvrtkovej odvete 3. predkola Európskej konferenčnej ligy prehrali na pôde Rakówu Čenstochová 0:1. Poľský tím tak postúpil po celkovom skóre 3:0.Jediný gól duelu strelil v 68. min ukrajinský útočník Vladyslav Kočergin. Čenstochová sa v ďalšom kole stretne s víťazom súboja Slavia Praha - Panathinaikos Atény.Tréner Trnavy Michal Gašparík urobil oproti prvému duelu štyri zmeny. Na kraj trojčlennej obrany nominoval Tummu a Čurmu, do útoku postavil Boatenga a medzi piatich stredových hráčov Štefánika. Ofenzívne rozostavenie však v úvode neprinieslo šance hostí, prvú väčšiu mali domáci. V 12. min sa v šestnástke po peknej kombinácii ocitol pred brankárom Takáčom Tudor, no z uhla minul bránu. Trnavčania prvýkrát trafili priestor medzi žrďami po polhodine hry. Štefánik ideálne vysunul v šestnástke Ristovského, no toho vychytal brankár Trelowski. Gólman slovenského tímu mal v úvodnom dejstve najväčšie prácu v 38. min, keď zneškodnil strelu Kuna po rohovom kope.Kontaktný gól mohol streliť Spartak deväť minút po zmene strán. K Ristovskému sa dostala lopta v strede šestnástky, no prestrelil. Po hodine hry ešte udržal nádej pre Trnavčanov Takáč bravúrnym zákrokom proti priamemu kopu Lopeza, domáci sa však poisťujúceho zásahu pred zaplnenými tribúnami dočkali. V 68. min sa po sérii krátkych prihrávok dostal v šestnástke k lopte Kočergin a z uhla poslal loptu pomedzi nohy Takáča. Čenstochová viedla v dvojzápase o tri góly a za tohto stavu sa už duel dohral v pokojnom tempe.