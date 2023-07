Trnava remizovala na pôde lotyšského FK Auda 1:1

úvodný zápas 2. predkola EKL:



FK Auda - FC Spartak Trnava 1:1 (0:1)



Góly: 60. Ramires - 8. Kóša. ŽK: Achol, Ulimbaševs, Ramires - Gorosito, ČK: 35. Gorosito po 2. ŽK. Rozhodcovia: Hövdanum - Hojgaard, Djurhuus (všetci Faer. ost.)



Auda: Ozols - Mikulič, Minkevičs, Isajevs (46. Attuquaye) - Ogunniyi, Achol (63. Piteo), Clemente, Ulimbaševs (79. Saveljevs), Bretschneider - Mane, Ramires



Trnava: Vantruba - Koštrna, Kóša, Gorosito, Mikovič - Štefánik (73. Ujlaky), Procházka, Bukata (76. Bainovič) - Ofori (46. Zeljkovič), Ristovski (89. Ikugar), Daniel (89. Breznik)

Hlasy po zápase:



Michal Gašparík, tréner Trnavy: "Na to, že to bol pohárový zápas, sa začalo dosť zhurta. Dali sme gól po štandardke, ale aj oni mali šancu, podržal nás Vantruba. Škoda, že sme nepridali druhý a tretí gól. Do 35. minúty to bol z našej strany veľmi dobrý výkon, vytvárali sme si situácie pred bránou súpera. Potom prišla prísna červená karta a po nej to bolo ťažké. Súper má v lotyšskej lige najlepšie držanie lopty, v druhom polčase sme na to zareagovali a zmenili systém na 5-3-1. Behali sme veľa bez lopty, hráči to odpracovali a siahli si na dno síl. Remízu berieme a verím, že budeme doma kvalitní a premeníme šance."



Sebastian Kóša, stopér Trnavy a autor gólu: "V úvode mali šancu, ale potom sme sa dostali do zápasu a strelili sme rýchly gól. Štandardky sme nacvičovali, Procházka to vrátil dnu a ja som si loptu dosledoval a skóroval. Pre nás to bol fyzicky náročný zápas, ale darilo sa nám vykrývať priestory. Až na jednu situáciu sme riešili situácie dobre."

Riga 27. júla (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava remizovali v úvodnom zápase 2. predkola Európskej konferenčnej ligy na ihrisku lotyšského FK Auda 1:1.Skóre stretnutia na Štadióna Skonta v Rige otvorili hráči slovenského tímu v 8. minúte, presadil sa Sebastian Kóša. Po hodine hry využil Reginaldo Ramires pozičnú chybu brankára Martina Vantrubu a vyrovnal na konečných 1:1. V tom čase už hrali hostia bez Kóšovho stopérskeho kolegu Nicolasa Gorosita, ktorý v 35. minúte po druhej žltej karte musel ísť pod sprchy.Odveta je na programe na budúci štvrtok 3. augusta o 17.30 h na Štadióne Antona Malatinského v Trnave. Víťaz nastúpi v 3. predkole proti lepšiemu z dvojice Lech Poznaň - Kauno Žalgiris.Spartak mohol už v 3. minúte pykať za slabý dôraz vo vlastnej šestnástke, Vantruba však podržal svoj tím po hlavičke Bretschneidera. Rušný úvod stretnutia pokračoval a o chvíľu mali prvú šancu aj hostia, pričom na rozdiel od súpera ju dokázali premeniť. Bukatovu strelu po rohovom kope vyrazil Ozols iba pred seba k Procházkovi, ktorý našiel pred bránkou voľného Kóšu - 0:1. Náskok Spartaka mohol po ďalšej trhline v obrane súpera zvýšiť Daniel, Ozols však jeho strelu zneškodnil. Na opačnej strane nedovolil Vantruba vyrovnať Ramiresovi, ktorého hlavička mala gólové parametre. Po polhodine oslabil hostí stopér Gorosito, ktorý za faul v strede ihriska dostal druhú žltú kartu. Lotyšskému tímu to však nepomohlo, pôsobil nesúrodým dojmom a nedokázal do prestávky zúročiť početnú prevahu.Oba tímy vstúpili do druhého polčasu s jednou zmenou, v trnavskej zostave Zeljkovič nahradil Oforiho. Domácich vrátila do hry pasivita obrancov Spartaka a najmä hrubá pozičná chyba Vantrubu, ktorý si nepokryl priestor pri ľavej žrdi a v 60. minúte dovolil skórovať Ramiresovi - 1:1. Trnavčania dovtedy držali súpera na dištanc, dobre vykrývali priestory a nepúšťali súpera do šancí. Po vyrovnávajúcom góle hráči lotyšského tímu držali loptu na kopačkách so snahou strhnúť víťazstvo na svoju stranu. Do konca sa hralo prakticky už len na polovici Spartaka, no snaha Audy bola jalová a ku gólu neviedla. Vzhľadom na dlhú hru v oslabení dosiahol Spartak v Lotyšsku cenný výsledok, ktorý mu dáva solídne vyhliadky pred domácou odvetou.