Žilina postúpila do 3. predkola cez Apollon

Odveta 2. predkola EKL 2021/2022:



MŠK Žilina - Apollon Limassol 2:2 (1:1)



Góly: 27. Bernát, 79. Jibril - 13. Coll, 51. Jradi, ŽK: Slebodník - Kyriakou, Dabo. Rozhodovali: Boucaut - Lemaire, Di Vincenzo (všetci Belg.), 1726 divákov.



Žilina: Petráš - Rusnák, Minárik, Kiwior, Anang - Gono (87. Myslovič), Fazlagič, Bernát (61. Bičachčjan) - Kaprálik (88. Slebodník), Jibril, Ďuriš (90.+1 Goljan)



Limassol: Jovanovič - Panayiotou, Katelaris (54. Malekkidis), Wellington, Khammas (64. Mavrias) - Kyriakou - Markovič (77. Denič), Jradi, Coll (64. Iliev) - Dabo (77. Janga), Pittas



/prvý zápas: 3:1, do 3. predkola postúpila Žilina/

Žilina 28. júla (TASR) – Futbalisti MŠK Žilina postúpili do 3. predkola Európskej konferenčnej ligy 2021/2022. Vo štvrtkovej odvete 2. predkola remizovali doma s cyperským Apollonom Limassol 2:2 a uhájili tak náskok 3:1 z prvého duelu na Cypre. O postup do play off sa stretnú s kazašským Tobolom Kostanaj, ktorý vyradil chorvátsky Hajduk Split.Šošoni síce pod Dubňom dvakrát prehrávali, vždy však dokázali vyrovnať. Najprv v prvom polčase odpovedal na gól hostí utešenou strelou do šibenice Ján Bernát, v druhom dejstve na 2:2 chladnokrvne vyrovnal Taofiq Jibril.Prvý zápas 5. augusta odohrajú v Kazachstane, odveta je na programe o týždeň 12. augusta v Žiline.Prvý polčas ponúkol ofenzívny festival z oboch strán, obaja aktéri sa pustili do útočenia od prvých sekúnd. Prvú šancu mal Limassol, v 4. minúte však Wellington hlavou minul. V 9. minúte brankár hostí Jovanovič zmaril efektnou robinzonádou dobrú strelu Bernáta. Hostia gólovo udreli v 13. minúte, keď po ich krídelnej akcii domáca obrana neskoro vystúpila pred Collom, ktorý tvrdou a presnou strelou prekonal Petráša. Žilinčanmi to neotriaslo, dobré šance mali Gono, dvakrát Jibril aj Ďuriš, no nepresadili sa. Mrzieť ich to nemuselo, keďže v 27. minúte exportnou technickou strelou do ľavej šibenice vyrovnal Bernát. Apollon mohol dostať opäť do vedenia Pittas, Petráš ale výborným zákrokom spoluhráčov podržal. Na druhej strane mohol otočiť priebeh Kiwior, po peknej akcii ale vystrelil len po zemi a do stredu brány na pozorného Jovanoviča.Aj v druhom dejstve pokračovala hra hore-dolu. Opäť sa zopakoval scenár z prvého polčasu, keď hostia podobne ako pri prvom góle udreli z pravého krídla. Dabo sa uvoľnil v šestnástke, prihral do druhej vlny Jradimu, na ktorého tvrdý a umiestnený projektil nemal Petráš nárok. Cyperčania dostali impulz, začali byť agresívnejší a nebezpečnejší. Viackrát pohrozili, domáci odolávali. A vyrovnať mohli v 71. minúte, keď Kaprálikovu strelu z prvej Jovanovič skvele zlikvidoval a následnú dorážku osamotený Minárik poslal zblízka len do brvna. Limassol pokračoval v nátlakovej hre a v 77. minúte mohol celkové skóre vyrovnať Panayiotou. Po šikovnej akcii sa na ľavej strane dostal do pozície, ale tesne minul žilinskú bránku. Žiline sa o dve minúty podarilo vyrovnať, keď striedajúci Bičachčjan dravo prenikol na ľavej strane a presným centrom našiel na vzdialenejšej žrdi Jibrila. Nigérijský útočník sa šance nezľakol a chladnokrvne ju využil - 2:2. Z domácich spadla nervozita a v 86. minúte mohol Jibril rozhodnúť o výhre domácich. Po dobrej prienikovej prihrávke do šestnástky však trafil len ľavú tyč. V závere sa Žilinčania ešte snažili strhnúť výhru na svoju stranu, čo sa im síce nepodarilo, no mohli sa tešiť z postupu do ďalšej fázy.