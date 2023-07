Žilina prehrala v Gente 1:5

prvý zápas 2. predkola EKL:



KAA Gent - MŠK Žilina 5:1 (1:0)



Góly: 66. a 85. Cuypers, 23. Orban, 55. De Sart, 76. Watanabe - 79. Kaprálik. Rozhodovali: Kastrati – Hyseni, Muhadri (všetci Kos.), ŽK: Gidi - ČK: 73. Javorček (po 2. ŽK)



Gent: Roef - Watanabe, Torunarigha (87. Castro-Montes), Fortuna (87. Kandouss) - Samoise, Kums (73. Gerkens), De Sart, Fofana (73. Tissoudali) - Cuypers, Orban (73. Hjulsager), Hong



Žilina: Belko - Minárik, Stojčevski, Nemčík - Rusnák (64. Javorček), Gidi, Sauer (71. Myslovič), Bari - Bille (46. Addo), Jambor (71. Kaprálik), Ďuriš (90. Adang)



Gent 27. júla (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina prehrali v úvodnom zápase 2. predkola Európskej konferenčnej ligy na ihrisku belgického KAA Gent 1:5.Domáci potvrdili úlohu favorita a celozápasovú prevahu vyjadrili štyrmi gólmi v druhom polčase. Jediný gól hostí strelil v 79. minúte Adrián Kaprálik, keď znížil na priebežných 1:4. Žilinčania dohrávali stretnutie s desiatimi hráčmi, keďže obranca Dominik Javorček dostal v 73. minúte červenú kartu.Odveta je na programe vo štvrtok 3. augusta o 20.00 h v Žiline. Víťaz dvojzápasu sa stretne s úspešnejším zo súboja medzi Linfieldom a Pogoňom Štetín.Domáci potvrdili hernou prevahou v prvom polčase pozíciu favorita. Do prvej veľkej šance sa v 11. minúte dostal Orban, ale žilinský brankár Belko podržal svoj tím. Domáci útočník si všetko vynahradil v 23. minúte, keď najskôr hlavičkoval do hornej žŕdky, no následnou dorážkou otvoril skóre. Gent mal aj v ďalších minútach prvého polčasu prevahu. Snažil sa diktovať hru a napokon sa dostal k 12 strelám, z ktorých sedem smerovalo na súperovu bránu. Brankár Belko si po polhodine hry poradil s priamym kopom Orbana a krátko na to zneškodnil aj pokus Cuypersa.Žilinčania sa okamžite po zmene strán snažili o ofenzívnu akciu, tá im však nevyšla a po následnom protiútoku sa Orban ocitol osamotený pred Belkom, no napokon poslal loptu tesne vedľa brány. V 55. minúte strelili domáci druhý gól, keď De Sart priamym kopom spoza šestnástky obstrelil múr a prekvapil aj Belka - 2:0. Gent bol herne na koni, naďalej mal duel pod kontrolou a Žilinčanom veľa nedovolil. V 66. minúte sa striedajúci Javorček dostal do šance, ale zvnútra šestnástky prestrelil bránu. Nasledoval protiútok Gentu, v ktorom Cuypers hlavičkou pridal tretí gól domácich. Javorček sa zdržal na ihrisku iba 9 minút, počas ktorých dostal dve žlté karty a od 73. minúty hrali hostia v oslabení. Už po troch minútach využil početnú výhodu Watanabe, keď zblízka skóroval po rohovom kope. Žilinčania sa aj napriek početnej nevýhode dočkali gólového úspechu. V 79. minúte sa Kaprálik dostal do šestnástky po Addovej prihrávke, poradil si s protihráčom a prestrelil brankára Roefa. Bola to iba druhá strela hostí na bránku. Aj v ďalších minútach sa domáci prezentovali sebaistým výkonom, potvrdili ho efektnou akciou v 85. minúte, ktorú zakončil Cuypers - 5:1.