Žilina vyhrala v Tallinne 2:1, v 2. predkole ju čaká belgický Gent

odvetný zápas 1. predkola EKL:



FCI Levadia Tallinn - MŠK Žilina 1:2 (1:2)



Góly: 10. Agyiri - 3. Rusnák, 45.+2 Stojčevski. Rozhodovali: Savovič - Djikanovič, Radulovič (všetci Č. Hora), ŽK: Adang, Addo (obaja Žilina), 2495 divákov.



FCI Levadia: Vallner – Tur, Heitor (68. Kirss), Fomba (87. Zakarljuka), Schjönning – Ainsalu, Peetson, Mavretič – Agyiri, Jakovlev (68. Pedro) – Bessala (45.+1 Vassiljev)



MŠK Žilina: Belko – Minárik, Stojčevski, Nemčík – Rusnák (87. Adang), Gidi, M. Sauer (73. Javorček), Bari – Ďuriš, Jambor (73. Myslovič), Essomba (60. Addo)



/prvý zápas 1:2, Žilina postúpila do 2. predkola/

Tallinn 20. júla (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina postúpili do 2. predkola Európskej konferenčnej ligy. Vo štvrtkovej odvete 1. predkola triumfovali na ihrisku FCI Levadia Tallinn 2:1, v úvodnom domácom zápase vyhrali rovnakým výsledkom. Žilinu čaká v ďalšej fáze belgický KAA Gent.viedli od 3. minúty, keď sa presadil Matúš Rusnák. Domáci vyrovnali vďaka Ernestovi Agyirimu, no na konci prvého polčasu Andrej Stojčevski hlavičkou rozhodol o víťazstve. Žilina v súčte oboch duelov vyhrala 4:2. Už o týždeň sa stretne s Gentom, ktorý bol priamo nasadený v druhom predkole. Prvý duel je na programe na ihrisku belgického mužstva.Žilinčania pricestovali na estónsku pôdu s jednogólovým náskokom, no v zostave tímu chýbal Adrián Kaprálik, ktorý neodcestoval pre zranenie.sa dostali do vedenia už v tretej minúte stretnutia. Essomba prihral Rusnákovi do pokutového územia, ten si loptu zasekol a strelou do ľavej časti bránky prekonal Vallnera. Domáci však o šesť minút vyrovnali na 1:1, keď Agyiri zakončením z hranice šestnástky nedal šancu brankárovi Belkovi. Po polhodine hry mohol Tallin streliť aj druhý gól, no Bessala vo veľkej šanci nezakončil dôrazne a Belko jeho pokus ľahko zneškodnil. Hostia dostali v nadstavenom čase šancu zahrávať rohový kop, Sauer poslal center na prednú žrď a Stojčevski hlavičkou dostal Žilinčanov opäť do vedenia.Vedúci tím estónskej ligy nastúpil do druhého polčasu so snahou streliť minimálne dva góly. V 57. minúte si domáci vytvorili niekoľko šancí po priamom kope, ale Belko podržal svoj tím. Žilinčania boli tiež nebezpeční, Bariho strela však mierila len do stredu brány a Jamborov pokus z uhla vyrazil Vallner. Agyiri mohol v 78. minúte vyrovnať aj po druhý raz v zápase, ale jeho strelu vytlačil Belko nad hornú žrď bránky. Hostia v ďalšom priebehu kontrolovali hru a pripísali si víťazstvo a postup.