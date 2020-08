EURÓPSKA LIGA: FC Sevilla a Bayer Leverkusen postúpili do štvrťfinále

Sumáre – osemfinále Európskej ligy UEFA 2019/2020:



Na 1 zápas:



FC Sevilla - AS Rím 2:0 (2:0)



Góly: 22. Reguilon, 44. En Nesyri

ČK: 90.+10 Mancini (AS Rím)

Rozhodoval: Kuipers (Hol.)



2. zápas:



Bayer Leverkusen - Glasgow Rangers 1:0 (0:0)



Gól: 51. Diaby. Rozhodoval: Makkelie (Hol.)



Prvý zápas : 3:1, Bayer Leverkusen postúpil do štvrťfinále



Program štvrťfinále EL 2019/2020 hrá sa o 21:00 SELČ:



Pondelok 10. augusta



Inter Miláno - Bayer Leverkusen

Manchester United - FC Kodaň



Utorok 11. augusta



Olympiakos Pireus/Wolverhampton Wanderers - FC Sevilla

Šachtar Doneck - Eintracht Frankfurt/FC Bazilej



Bratislava 6. augusta (TASR) – Futbalisti FC Sevilla postúpili do štvrťfinále Európskej ligy UEFA 2019/2020. V osemfinálovom súboji na neutrálnej pôde v nemeckom Duisburgu zvíťazili zverenci trénera Julena Lopeteguiho nad AS Rím 2:0.Rekordný päťnásobný víťaz súťaže si vo štvrťfinále v rámci záverečného turnaja v Nemecku zmeria sily s úspešnejším z konfrontácie medzi Olympiakosom Pireus a Wolverhamptonom Wanderers. Anglický tím bol na jeseň v skupinovej fáze súper slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava.Hráči FC Sevilla pretavili prvopolčasovú prevahu do strelenia dvoch gólov. Rimania prvýkrát kapitulovali v 22. minúte, keď sa Reguilon prehnal ich defenzívou a skóroval medzi nohy brankára Lopeza – 1:0. V 44. minúte po rýchlom brejku zvýšil náskok španielskeho tímu En Nesyri – 2:0. Hráči AS sa po prestávke pokúsili o strelenie kontaktného gólu, Mchitarjan a Džeko však tesne minuli bránku. V 74. minúte systém VAR neuznal pre ofsajd presný zásah stopéra Sevilly Koundeho, jeho tím si však víťazstvo a postup ustrážil.Na Inter Miláno so slovenským reprezentačným stopérom Milanom Škriniarom, ktorý už v stredu postúpil cez španielske Getafe, čaká Bayer Leverkusen. Nemecký tím zvládol odvetu proti Glasgowu Rangers, do ktorej si priniesol náskok 3:1 a doma spečatil postup výhrou 1:0. V úvodnom dejstve mali farmaceuti navrch, ale boli nepresní v koncovke, keď ani jeden z ich ôsmich streleckých pokusov nemieril medzi žrde. Až v 51. minúte sa po ideálnej prihrávke za chrbát hosťujúcich obrancov presadil Diaby – 1:0. Leverkusen neprikrášlil víťazstvo, keď nepremenil ďalšie dobré príležitosti na skórovanie.Záverečná fáza EL sa odohrá v štyroch nemeckých mestách Düsseldorf, Kolín, Gelsenkirchen a Duisburg. Štvrťfinále je na programe 10. a 11. augusta, semifinálové duely 16. a 17. augusta, finále v Kolíne sa uskutoční v piatok 21. augusta.