EURÓPSKA LIGA: Inter Miláno v osemfinále proti FC Getafe

Žreb osemfinále EL 2019/2020:



Basaksehir Istanbul - FC Kodaň



Olympiakos Pireus - Wolverhampton Wanderers



Glasgow Rangers - Bayer Leverkusen



VfL Wolfsburg - Šachtar Doneck



Inter Miláno - FC Getafe



FC Sevilla - AS Rím



Eintracht Frankfurt/RB Salzburg - FC Bazilej



LASK Linz - Manchester United







Kalendár EL 2019/2020:



12. marca: 1. zápasy osemfinále



19. marca: 2. zápasy osemfinále



20. marca: žreb štvrťfinále, semifinále a finále



9. apríla: 1. zápasy štvrťfinále



16. apríla: 2. zápasy štvrťfinále



30. apríla: 1. zápasy semifinále



7. mája: 2. zápasy semifinále



27. mája: finále (Gdansk)



Nyon 28. februára (TASR) - Futbalisti Interu Miláno sa stretnú v osemfinále Európskej ligy UEFA 2019/2020 so španielskym Getafe. Rozhodol o tom piatkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone. V drese talianskeho klubu pôsobí stopér slovenskej reprezentácie Milan Škriniar.Turecký Basaksehir Istanbul so slovenským obrancom Martinom Škrtelom sa o postup do štvrťfinále pobije s FC Kodaň. Turci sú v tejto fáze súťaže nováčikovia, rovnako aj LASK Linz, ktorý dostal atraktívny Manchester United. Víťazovi na piatok podvečer odloženej odvety Eintracht Frankfurt - RB Salzburg (prvý zápas 4:1) žreb prisúdil FC Bazilej.Rekordný päťnásobný víťaz Európskej ligy FC Sevilla zo Španielska sa o elitnú osmičku stretne v atraktívnom dvojzápase s AS Rím. Anglický Wolverhampton Wanderers, ktorý v základnej skupine prekonal aj Slovan Bratislava, dostal grécky Olympiakos Pireus.Pri žrebe už neboli tímy rozdelené na nasadené a nenasadené a neplatilo ani obmedzenie, že sa nemôžu stretnúť kluby z rovnakej krajiny. Prvé zápasy osemfinále sú na programe vo štvrtok 12. marca, odvety sa uskutočnia o týždeň neskôr. Finále sa bude hrať 27. mája v Gdansku.Oliver Glasner, tréner Wolfsburgu: "Paulo Fonseca, tréner AS Rím: