EURÓPSKA LIGA: Manchester United remizoval s AC Miláno

Sumáre - 1. zápasy osemfinále Európskej ligy UEFA:



Ajax Amsterdam - Young Boys Bern 3:0 (0:0)

Góly: 62. Klaassen, 82. Tadič, 90.+2 Brobbey. Rozhodoval: Guida (Tal.)



Dynamo Kyjev - FC Villarreal 0:2 (0:1)

Góly: 30. Torres, 52. Albiol. Rozhodoval: Oliver (Angl.)



Manchester United - AC Miláno 1:1 (0:0)

Góly: 50. Diallo - 90.+2 Kjaer. Rozhodoval: Vinčič (Slov.)



Slavia Praha - Glasgow Rangers 1:1 (1:1)

Góly: 7. Stanciu - 36. Helander. Rozhodoval: Hategan (Rum.)

J. Hromada (Slavia) bol na lavičke náhradníkov

Bratislava 11. marca (TASR) - Futbalisti Manchestru United remizovali v úvodnom osemfinálovom súboji Európskej ligy UEFA s milánskym AC 1:1. V šlágri bývalých šampiónov Ligy majstrov sa anglický tím ujal vedenia v 50. minúte zásluhou presného zásahu Amada Dialla, v nadstavenom čase vyrovnal Simon Kjaer.United chýbali viacerí stabilní hráči zo základu - de Gea, Jones, Mata, Pogba, Rashford a Cavani. Ani rossoneri neprišli do Manchestru v plnej sile, pre rôzne druhy zranení im neboli k dispozícii Bennacer, Calhanoglu, Ibrahimovič, Mandžukič a Rebič. Hostia boli v úvode aktívnejší a podarilo sa im streliť dva góly, ani jeden však neplatil. Leaov presný zásah neuznal rozhodca pre ofsajd a Kessie si pred gólovou akciou spracoval loptu rukou, čo odhalil systém VAR. Domáci spálili tutovku v 39. minúte, keď Maguire z tesnej blízkosti namieril iba do žrde. Krátko po prestávke sa United dostali do vedenia. Fernandesov nákop predĺžil chrbtom k bráne hlavou Diallo a preloboval vybiehajúceho Donnarummu - 1:0. Na ihrisku bol 18-ročný talent z Pobrežia Slonoviny v tom čase iba pár minút, keď po polčase nahradil v útoku červených diablov nevýrazného Anthonyho Martiala. Vyrovnať mohol Krunič, vo výhodnej pozícii ale namieril nad bránu. Šťastie sa usmialo na AC v nadstavenom čase, keď sa dostal k hlavičke na prednej žrdi nikým neobsadený Kjaer - 1:1.Futbalisti pražskej Slavie nevyužili domáce prostredie a s Glasgowom Rangers remizovali 1:1. Čerstvého škótskeho šampióna načal už v 7. minúte rumunský kanonier Stanciu, po pol hodine mohol zvýšiť náskok Provod, ktorý z priameho kopu poriadne natiahol hosťujúceho brankára. Rangers vyrovnali z ojedinelej akcie, po štandardke sa k lopte so šťastím dostal Helander a poslal ju do siete - 1:1. V závere mohol rozhodnúť Masopust, McGregor s námahou vyškriabal jeho hlavičku. Duel sledoval iba z lavičky náhradníkov slovenský stredopoliar zošívaných Jakub Hromada. Slaviu čaká v Škótsku ťažká, no nie neriešiteľná úloha. V prípade postupu by zopakovala úspech zo sezóny 2018/2019, keď stroskotala vo štvrťfinále EL na londýnskej Chelsea.Ajax Amsterdam mal proti Young Boys Bern miestami drvivú prevahu, proti švajčiarskemu súperovi sa však dlho nevedel presadiť. Až po hodine hry otvoril skóre Davy Klaassen, v závere pridali ďalšie góly favorita Dušan Tadič a Brian Brobbey.Na Olympijskom štadióne v Kyjeve prehralo domáce Dynamo so španielskym Villarrealom 0:2. O góly žltej ponorky sa postaralo stopérske duo Pau Torres - Raul Albiol.Odvety sú na programe vo štvrtok 18. marca. Žreb štvrťfinále, semifinále a finále prebehne na ďalší deň.