Sevilla postúpila do finále po triumfe nad Manchestrom United

Semifinále EL 2019/2020:



FC Sevilla – Manchester United 2:1 (1:1)



Góly: 26. Suso, 78. De Jong – 9. Fernandes (z 11 m)

ŽK: Diego Carlos, El Hadadi – Williams, Rashford, Maguire

Rozhodoval: Brych (Nem.)

Bez divákov



Sevilla: Bounou – Navas, Kounde, Diego Carlos, Reguilon – Banega, Fernando, Jordan (87. Gudelj) – Suso (75. Vazquez), En Nesyri (56. De Jong), Ocampos (56. El Haddadi)



Manchester: De Gea – Wan-Bissaka (87. Fosu-Mensah), Lindelof, Maguire, Williams (87. James) – Fred – Greenwood (90.+3 Ighalo), Fernandes, Pogba, Rashford (87. Mata) – Martial



Na jeden zápas, do finále postúpila Sevilla

Bratislava 17. augusta (TASR) – Futbalisti FC Sevilla postúpili do finále Európskej ligy UEFA 2019/2020. V nedeľňajšom prvom semifinálovom súboji na neutrálnej pôde v Kolíne nad Rýnom zvíťazili nad Manchestrom United 2:1.Vo finále, ktoré sa bude hrať v piatok 21. augusta v Kolíne nad Rýnom, sa stretnú s úspešným z druhého semifinále Inter Miláno – Šachtar Doneck. Rekordný päťnásobný víťaz súťaže zo Sevilly vyradil šampióna z roku 2017 po góloch stredopoliara Susa a útočníka Luuka de Jonga, hoci MUFC viedol od deviatej minúty po góle Bruna Fernadesa z jedenástky.Červení diabli začali aktívne a už v siedmej minúte dostali šancu kopať penaltu. Diego Carlos tesne po zakončení Rashforda skosil hráča United a nemecký rozhodca Brych ukázal na biely bod, pokutový kop odobril aj VAR. Loptu si tradične zobral Fernandes a nekompromisne pod brvno otvoril skóre. Sevillčania sa však nenechali vyviesť z rovnováhy, začali na kombináciu využívať krídelné priestory, Ocamposovu tvrdú strelu ešte De Gea v 16. minúte vyrazil na roh. No kapituloval o ďalších desať minút, keď peknú kombinačnú akciu Sevilly hráči United zle pokryli a center Reguilona z pravej strany presnou strelou upratal do siete Suso. Hra sa potom prelievala zo strany na stranu, oba tímy sa snažili niečo vymyslieť a dostávali sa aj do zakončenia, ale obrany boli vždy na mieste. United boli o čosi nebezpečnejší, ale pokusy Martiala, Rashforda ani Fernandesa v sieti neskončili.Hneď v 46. minúte mohol ísť Manchester opäť do vedenia, Fernandes skvele vysunul Greenwooda, ale toho v čistej šanci vychytal brankár Bounou. United súpera zatlačili, Rashford ani Martial však hradbu tiel obrancov neprepálili. Štvrtú veľkú šancu v druhom polčase mal v 53. minúte Martial, po chybe obrancu sa dostal sám pred Bounoua, ale marocký brankár opäť čaroval. Hráči španielskeho klubu postupne opäť našli pevnejšiu pôdu pod nohami, snažili sa čoraz viac držať loptu. V 73. minúte trafil sevillský Jordan z priameho kopu do ruky protihráča v múre, ale VAR Brychovi penaltu neodporučil. V 78. minúte Navas skvele našiel v šestnástke striedajúceho De Jonga, na ktorého obrana United úplne zabudla, a holandský útočník už presne vedel, čo robiť – 2:1. V závere sa Manchestru už nepodarilo proti umne hrajúcemu súperovi vyrovnať.