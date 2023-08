Slovan zdolal v 1. zápase play off Aris Limassol 2:1

Na snímke ďakovačka hráčom od fanúšikov Slovana po prvom zápase play off Európskej ligy vo futbale ŠK Slovan Bratislava - Aris Limassol (2:1) vo štvrtok 24. augusta 2023 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

prvý zápas play off EL:



ŠK Slovan Bratislava - Aris Limassol 2:1 (1:0)



Góly: 34. Tolič, 57. Strelec - Mayambela. Rozhodovali: Collum - Connor, McGeachie (všetci Škót.), ŽK: Lovat, Kucka, Kankava, Blackman, Zuberu, Weiss - Stepiňski, Nikolič, Caju, Yago, Brown, 17.564 divákov.







Slovan: Borjan - Blackman, Bajrič, Wimmer, Lovat - Kucka, Kankava, Tolič (88. Savvidis) - Strelec (67. Barshegjan), Marcelli (78. Zuberu), Abubakari (88. Weiss)



Limassol: Vana - Boakye, Moucketou-Moussounda, Yago, Caju - Struski (46. Nikolič) - Szöke (77. Brown), Gomis, Mayambela - Babicka (35. Montnor), Bengtsson (63. Stepiňski)

hlasy po zápase: /zdroj: RTVS/



Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "Podali sme výborný výkon, bol to zápas s nevyužitými šancami aj zbytočným inkasovaným gólom. Musel som zo základnej zostavy vynechať Vlada, ktorý ešte nie je úplne doliečený. Ďakujem ľudom, ktorí vytvorili skvelú atmosféru. Uvidíme, či tento výsledok bude stačiť na postup. Iba osemnásťročný Marcelli hral výborne, pracoval na veľkom priestore. Mal kŕče, preto som ho striedal."



Dávid Strelec, autor druhého gólu Slovana: "Bol to veľmi ťažký zápas V prvom polčase sme súpera nepustili takmer k ničomu, v druhom nám však došli sily a inkasovali sme gól. Pokiaľ ide o môj presný zásah, aj takéto góly sa rátajú. Som rád, že to tam padlo."

Bratislava 24. augusta (TASR) – Futbalisti Slovana Bratislava zdolali v úvodnom stretnutí play off Európskej ligy cyperský Aris Limassol 2:1. Gólystrelili Marko Tolič a David Strelec, za hostí sa presadil Mihlali Mayambela.V základnej zostave Slovana chýbal pre zranenie Aleksandar Čavrič, od začiatku nehral ani Vladimír Weiss mladší. Ofenzívna opora tímu sa dostala na ihrisko až v závere duelu.Odveta je na programe o týždeň vo štvrtok 31. augusta o 19.00 SELČ v Limassole, žreb skupinovej fázy EL sa uskutoční 1. septembra.Tréner Weiss sľúbil fanúšikom ofenzívny futbal a jeho zverenci sa od úvodu snažili dosať do nebezpečných situácií. V prvej desaťminútovke sa neujali centre Toliča a ani strela Abubakariho. Hostia sa v 16. minúte dostali do brejku, Gomis dostal skvelú prihrávku a mohol postupovať sám po pravej strane, ale brankár Borjan prečítal hru a bol pri lopte skôr. Po polhodine hry bol opäť v akcii brankár Slovana, keď vyrazil nepríjemný center Bengtssona, na opačnej strane mali prvú väčšiu príležitosťMarcelli sa ocitol v dobrej pozícii, vystrelil na vzdialenejšiu žrď, no Vana loptu nadvakrát chytil. Slovan napokon využil miernu prevahu v 34. minúte, keď si vynikajúci dlhý Kuckov pas z vlastnej polovice spracoval v šestnástke Tolič a zoči-voči Vanovi nezaváhal 1:0. Polčas uzavrel ďalší dobrý pokus Marcelliho, no Vana bol v tomto súboji opäť úspešnejší.Ihneď po prestávke mal ďalšiu šancu Tolič, keď po nacvičenom signále z rohového kopu dostal loptu na nohu, ale zblízka prestrelil. Zaplnené Tehelné pole sa však tešilo v 57. minúte, keď Marcelli vnikol do šestnástky po akcii Lovata, mladý útočník vystrelil na vzdialenejšiu žrď a odrazenú loptu od brankára zasunul do siete Strelec 2:0. O desať minút neskôr si domáca obrana nedala pozor v defenzíve, nepostrážila si ofsajdovú líniu a Mayambela pohodlne znížil. Útočník Arisu mal potom aj ďalšiu šancu, ale po strele ľavačkou tesne minul ľavú žrď. V 84. minúte ešte zaujal pokus Lovata z priameho kopu, ktorý zneškodnil brankár hostí. V závere duelu mali Cyperčania miernu prevahu, ale vyrovnať už nedokázali.