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Žilina zdolala v odvete Hajduk 2:1, no vypadla
Hajduk Split prešiel v kvalifikácii európskej súťaže cez slovenského súpera premiérovo.
Autor TASR,aktualizované
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Žilina 16. júla (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina vyhrali vo štvrtkovom odvetnom zápase 1. predkola Európskej ligy nad Hajdukom Split 2:1. Vďaka víťazstvu 2:0 v prvom dueli postúpil ďalej chorvátsky zástupca, „šošoni“ budú ďalej bojovať v 2. predkole Konferenčnej ligy, kde ich čaká GKS Katovice.
Hajduk Split prešiel v kvalifikácii európskej súťaže cez slovenského súpera premiérovo. Pred dvoma rokmi bol nad jeho sily Ružomberok, v sezóne 2009/10 práve Žilina. Tá si po roku zopakuje účinkovanie v 2. predkole Konferenčnej ligy proti poľskému súperovi. Hajduk narazí v ďalšej fáze na cyperský Pafos.
Aktívnejšie začala Žilina, najprv dlhým výkopom brankára Badžgoňa, neskôr presúvaním hry na Iľka. Najväčšiu šancu mal po centri Hranicu za obranu, ktorá naňho zabudla, ale bránu minul. Žilina sa dostala aj k štandardným situáciám, z nich však v úvodnej štvrťhodine výraznejšie nepohrozila. O desať minút „šošoni“ mierne prestali vládať, prenikať pomedzi nich sa darilo Pukštasovi a Skokovi. Zákrok si pri strele Melnjaka z uhla pripísal za Žilinu aj Baždgoň, ktorého tím ofenzívne hrozil. Nedostatky boli vo finálnej prihrávke a koncovke. Gól do šatne nakoniec strelil Hajduk, keď Hrgovič nacentroval z priameho kopu na vzdialenejšiu žrď na Van Hoorenbeecka, ktorý poslal loptu do protipohybu Badžgoňa.
Krátko po prestávke sa k šanci hlavou dostal Káčer, loptu za obranu od Kóšu využil o chvíľu neskôr Roginič. Gól ešte preskúmaval systém VAR a jeho potvrdenie namotivovalo domáci tím. Šance mali Káčer i Roginič, ktorý mieril vysoko nad. Hostia hrali väčšinu zvyšku zápasu v bloku, cez ktorý sa domácim nedarilo kombinačne dostať. Badžgoňa ohrozil len striedajúci Livaja a domáci ešte živili nádej v nadstavení. Strelu Bzdyla vyrazil brankár Silič do spoluhráča Melnjaka, od ktorého sa lopta odrazila do brány. Ďalší presný zásah však už domáci nepridali.
Hajduk Split prešiel v kvalifikácii európskej súťaže cez slovenského súpera premiérovo. Pred dvoma rokmi bol nad jeho sily Ružomberok, v sezóne 2009/10 práve Žilina. Tá si po roku zopakuje účinkovanie v 2. predkole Konferenčnej ligy proti poľskému súperovi. Hajduk narazí v ďalšej fáze na cyperský Pafos.
Európska liga UEFA - odveta 1. predkola:
MŠK Žilina - HNK Hajduk Split 2:1 (0:1)
Góly: 49. Roginič, 90.+1 Melnjak (vlastný) - 45.+2 Van Hoorenbeeck. Rozhodovali: Fesnic - Avram, Corb (všetci Rum.), ŽK: Adang, Florea - Hrgovič, Van Hoorenbeeck, 7823 divákov
Žilina: Badžgoň - Pališčák (46. Okál), Minárik, Narimanidze - Hranica, Adang (82. Florea), Káčer (66. Bzdyl), Bari - Kóša (66. Faško), Roginič, Iľko (71. Ďatko)
Split: Silič - Acapandie, Skelin, Van Hoorenbeeck, Hrgovič (75. Sanyang) - Pajaziti, Pukštas - Brajkovič (75. Huram), Skoko (64. De Almeida), Melnjak - Šego (86. Livaja)
/prvý zápas 0:2, postúpil Split/
MŠK Žilina - HNK Hajduk Split 2:1 (0:1)
Góly: 49. Roginič, 90.+1 Melnjak (vlastný) - 45.+2 Van Hoorenbeeck. Rozhodovali: Fesnic - Avram, Corb (všetci Rum.), ŽK: Adang, Florea - Hrgovič, Van Hoorenbeeck, 7823 divákov
Žilina: Badžgoň - Pališčák (46. Okál), Minárik, Narimanidze - Hranica, Adang (82. Florea), Káčer (66. Bzdyl), Bari - Kóša (66. Faško), Roginič, Iľko (71. Ďatko)
Split: Silič - Acapandie, Skelin, Van Hoorenbeeck, Hrgovič (75. Sanyang) - Pajaziti, Pukštas - Brajkovič (75. Huram), Skoko (64. De Almeida), Melnjak - Šego (86. Livaja)
/prvý zápas 0:2, postúpil Split/
Aktívnejšie začala Žilina, najprv dlhým výkopom brankára Badžgoňa, neskôr presúvaním hry na Iľka. Najväčšiu šancu mal po centri Hranicu za obranu, ktorá naňho zabudla, ale bránu minul. Žilina sa dostala aj k štandardným situáciám, z nich však v úvodnej štvrťhodine výraznejšie nepohrozila. O desať minút „šošoni“ mierne prestali vládať, prenikať pomedzi nich sa darilo Pukštasovi a Skokovi. Zákrok si pri strele Melnjaka z uhla pripísal za Žilinu aj Baždgoň, ktorého tím ofenzívne hrozil. Nedostatky boli vo finálnej prihrávke a koncovke. Gól do šatne nakoniec strelil Hajduk, keď Hrgovič nacentroval z priameho kopu na vzdialenejšiu žrď na Van Hoorenbeecka, ktorý poslal loptu do protipohybu Badžgoňa.
Krátko po prestávke sa k šanci hlavou dostal Káčer, loptu za obranu od Kóšu využil o chvíľu neskôr Roginič. Gól ešte preskúmaval systém VAR a jeho potvrdenie namotivovalo domáci tím. Šance mali Káčer i Roginič, ktorý mieril vysoko nad. Hostia hrali väčšinu zvyšku zápasu v bloku, cez ktorý sa domácim nedarilo kombinačne dostať. Badžgoňa ohrozil len striedajúci Livaja a domáci ešte živili nádej v nadstavení. Strelu Bzdyla vyrazil brankár Silič do spoluhráča Melnjaka, od ktorého sa lopta odrazila do brány. Ďalší presný zásah však už domáci nepridali.