EL:Lobotkov Neapol v skupine s Alkmaarom, Rijekou a San Sebastianom

žreb základných skupín EL 2020/2021:



A-skupina: AS Rím, Young Boys Bern, CFR Kluž, CSKA Sofia

B-skupina: Arsenal Londýn, Rapid Viedeň, Molde FK, FC Dundalk

C-skupina: Bayer Leverkusen, Slavia Praha, Hapoel Beer-Ševa, OGC Nice

D-skupina: Benfica Lisabon, Standard Liege, Glasgow Rangers, Lech Poznaň

E-skupina: PSV Eindhoven, PAOK Solún, FC Granada, Omonoia Nikózia

F-skupina: SSC Neapol, Real Sociedad San Sebastian, AZ Alkmaar, HNK Rijeka

G-skupina: Sporting Braga, Leicester City, AEK Aény, Zorja Luhansk

H-skupina: Celtic Glasgow, Sparta Praha, AC Miláno, LOSC Lille

I-skupina: FC Villarreal, FK Karabach, Maccabi Tel-Aviv, Sivasspor

J-skupina: Tottenham Hotspur, Ludogorec Razgrad, LASK Linz, Royal Antverpy

K-skupina: CSKA Moskva, Dinamo Záhreb, Feyenoord Rotterdam, AC Wolfsberg

L-skupina: KAA Gent, Crvena zvezda Belehrad, TSG 1899 Hoffenheim, Slovan Liberec

Nyon 2. októbra (TASR) - Futbalisti SSC Neapol v kádri so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom sa v hlavnej fáze Európskej ligy UEFA 2020/2021 stretnú v F-skupine so San Sebastianom, AZ Alkmaar a HNK Rijeka. Rozhodol o tom piatkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) v Nyone.Slovensko nemalo pri žrebe klubové zastúpenie, posledným účastníkom v súťaži bola v 3. predkole Dunajská Streda, ktorú vyradil LASK Linz. Už v 1. predkole skončili MŠK Žilina a MFK Ružomberok, majstrovský Slovan Bratislava vypadol v 2. predkole. Pred rokom boli "belasí" v skupinovej fáze, pred dvoma rokmi sa v nej predstavil aj Spartak Trnava.V osudí piatkového žrebu však figurovali viaceré kluby so slovenským hráčskym zastúpením. Okrem Lobotkovho Neapolu napríklad Feyenoord Rotterdam s útočníkom Róbertom Boženíkom, ktorý v K-skupine dostal CSKA Moskva, Dinamo Záhreb a AC Wolfsberg.Český Liberec s Jakubom Hromadom a Martinom Koscelníkom si o postup zahrá v L-skupine s Gentom, CZ Belehrad a TSG 1899 Hoffenheim, poľský Lech Poznaň s kapitánom Ľubomírom Šatkom má v D-skupina Benficu Lisabon, Standard Liege a Glasgow Rangers. Cyperská Omonia Nikózia s duom Tomáš Hubočan - Michal Ďuriš narazí v E-skupine na PSV Eindhoven, PAOK Solún a FC Granadu. Sparta Praha s dvojicou aktuálne zranených obrancov Lukášom Štetinom a Dávidom Hanckom sa ocitla v H-skupina v spoločnosti Celticu Glasgow, AC Miláno a LOSC Lille.Pri žrebe bolo 48 účastníkov rozdelených do štyroch výkonnostných košov na základe klubových koeficientov. Platilo pravidlo, že sa nemohli stretnúť kluby z rovnakej krajiny, resp. proti sebe nemohli nastúpiť kluby z Ruska a Ukrajiny. Do jarného šestnásťfinále postúpia prví dvaja z každej skupiny, doplní ich v ňom osem tretích zo skupín Ligy majstrov. Finále EL sa v tejto sezóne bude hrať 26. mája 2021 v poľskom Gdansku.V dôsledku pandémie koronavírusu sa zápasy predkôl i play off hrali na jeden zápas a bez divákov. Európska futbalová únia (UEFA) najnovšie rozhodla, že od skupinovej fázy sa môžu zaplniť tribúny na 30 percent kapacity, ale iba so súhlasom národných štátnych, resp. zdravotníckych orgánov.