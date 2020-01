VIDEO: Boženík podpísal s Feyenoordom zmluvu na 4,5 roka

Žilina 27. januára (TASR) - Vedenie slovenského futbalového klubu MŠK Žilina na konci zimného prestupového obdobia sfinalizovalo prestup 20-ročného odchovanca Róberta Boženíka. Slovenský reprezentant prestúpil do mužstva 15-násobného holandského majstra Feyenoordu Rotterdam, s ktorým podpísal zmluvu na štyri a pol roka.O reprezentačného útočníka sa zaujímalo viacero klubov z európskych líg. On napokon prikývol na ponuku od slávneho trénera Dicka Advocaata. "," citoval oficiálny web "šošonov" rodáka z Terchovej, ktorý pod Dubňom pôsobil od svojich ôsmich rokov. "Feyenoord skautoval hráča na domácich ligových zápasoch, rovnako tak aj v súbojoch reprezentácie. "," dodal zakončovateľ, ktorý za prvé mužstvo MŠK Žilina odohral spolu 58 zápasov a strelil v nich 19 gólov. "."Aj športový manažér Karol Belaník potvrdil, že snaha aktuálne 3. tímu tabuľky holandskej Eredivisie bola veľká. Boženík trénoval so Žilinou na sústredení v SAE do piatku, cez víkend sa už podrobil v Holandsku lekárskym testom a v pondelok oficiálne podpísal nový kontrakt. "" povedal Belaník.V novom pôsobisku bude Boženík, ktorý za Slovensko odohral osem zápasov a dal v nich štyri góly nosiť dres s číslom 19. Technický riaditeľ Rotterdamu Frank Arnesen pre oficiálny web Feyenoordu povedal: "S