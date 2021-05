Kalmár najlepším hráčom Fortuna ligy v sezóne 2020/2021

JEDENÁSTKA FORTUNA LIGY 2020/2021:



Brankár: Dominik Greif (ŠK Slovan Bratislava)

Obrancovia: Cesar Blackman (pravý obranca, DAC 1904 Dunajská Streda), Vasil Božikov (stredný obranca, ŠK Slovan Bratislava), Jakub Kiwior (stredný obranca, MŠK Žilina), Vernon De Marco (ľavý obranca, ŠK Slovan Bratislava)

Stredopoliari: David Hrnčár (pravý stredopoliar, ViOn Z. Moravce), Joeri De Kamps (stredný stredopoliar), Zsolt Kalmár (stredný stredopoliar, DAC 1904 D. Streda), Rafael Ratao (ľavý stredopoliar, ŠK Slovan Bratislava)

Útočníci: David Strelec (ŠK Slovan Bratislava), Eric Ramirez (DAC 1904 Dunajská Streda)



Najlepší hráč: Zsolt Kalmár (DAC 1904 Dunajská Streda – 19 hlasov)

Najlepší tréner: Pavol Staňo (MŠK Žilina – 17 hlasov)

Najlepší strelec: Dawid Kurminowski (MŠK Žilina – 19 gólov)

Objav sezóny: David Hrnčár (FC ViOn Z. Moravce – 13 hlasov)

Najlepší rozhodca: Peter Kráľovič (25 hlasov)

Najlepší asistent rozhodcu: Daniel Poláček (11 hlasov)

Cena fair-play: MŠK Žilina

Špeciálna cena fair-play: Peter Čögley (FC ViOn Zlaté Moravce)



JEDENÁSTKA TALENTOV FORTUNA LIGY 2019/2020

Brankár: Samuel Petráš (MŠK Žilina)

Obrancovia: Cesar Blackman (DAC), Jakub Kiwior (MŠK Žilina), Branislav Sluka (MŠK Žilina)

Stredopoliari: András Schäfer (DAC), Saymon Cabral (Trnava), David Strelec (Slovan), Dávid Ďuriš (MŠK Žilina), Marko Divkovič (DAC)

Útočníci: Eric Ramirez (DAC), Dawid Kurminowski (MŠK Žilina)

Bratislava 23. júna (TASR) - Stredopoliara DAC Dunajská Streda Zsolta Kalmára vyhlásili za najlepšieho futbalistu Fortuna ligy 2020/2021. V Jedenástke sezóny tohto ročníka majú zastúpenie štyri kluby, najviac futbalistov, až šesť, má v ideálnej zostave aktuálny majster ŠK Slovan Bratislava.Len deň po skončení posledného kola aktuálnej sezóny v nedeľu večer v priestoroch hotela NH Gate One v Bratislave vyhlásili výsledky ankety Jedenástka sezóny FL 2020/2021. Futbalové osobnosti, tréneri a novinári zaradili do ideálnej zostavy šesť slovanistov, troch hráčov má DAC Dunajská Streda a po jednom MŠK Žilina a ViOn Zlaté Moravce."Belasí" už tradične v ankete dominujú, v bráne má neohrozenú pozíciu Dominik Greif, ktorý je v najlepšej jedenástke tretí rok za sebou. Z obrancov úradujúceho víťaza double sa do elity dostali bulharský reprezentačný stopér Vasil Božikov a ľavý obranca Vernon De Marco z Argentíny, ktorý si už zažiadal aj o slovenské občianstvo. Zo stredopoliarov Slovana v hlasovaní uspeli aj Holanďan bojovník Joeri De Kamps a na ľavej strane záložnej formácie najlepší strelec mužstva Rafael Ratao. Šesticu majstra doplnil v útoku David Strelec.Z vicemajstrovského DAC uspeli podobne ako pred rokom traja futbalisti. Na pravej strane obrany je to ofenzívny Cesar Blackman z Panamy, v strede poľa maďarský reprezentant Zsolt Kalmár, ktorý dostal suverénne najviac hlasov spomedzi všetkých ocenených. V útoku si našiel miesto aj Venezuelčan Eric Ramirez, ktorému len tesne unikla koruna pre kráľa strelcov. Vlajku MŠK Žilina v Jedenástke sezóny drží stopér Jakub Kiwior, ktorý patrí medzi najlepších obrancov našej ligy. Z ViOn-u sa do zostavy prepracoval David Hrnčár operujúci na pravej strane záložnej formácie, v ankete získal tretí najvyšší počet hlasov, za Kalmárom a Ramirezom.Najlepší hráč súťaže Kalmár sa galavečera nemohol zúčastniť, pretože sa v piatok podrobil operácii kolena. Na tróne pre víťaza nahradil Greifa, rok pred tým sa tešil Andraž Šporar, Kalmár tak preťal dominanciu klubu z hlavného mesta v posledných rokoch v tejto ankete.Najlepším hlavným rozhodcom za uplynulý ročník Fortuna ligy sa stal Peter Kráľovič, najlepším asistentom je Daniel Poláček. Pre oboch je to premiérové víťazstvo v ankete. Najlepším strelcom je z 19-timi gólmi Poliak Dawid Kurminowski z MŠK Žilina. O triumfe rozhodol v poslednom kole, keď do siete ViOnu Zlaté Moravce strelil štyri góly. Najlepším trénerom sa stal kormidelník MŠK Žilina Pavol Staňo, ktorý získal podobné ocenenie prvý raz vo svojej kariére. Na prvé miesto ho zaradilo až 17 futbalových odborníkov z 25.Objavom sezóny je Hrnčár z ViOnu , ktorý je však v tomto klube na hosťovaní zo Slovanu Bratislava a po sezóne sa sťahuje opäť do Bratislavy. Na slávnostnom vyhlásení ankety sa každoročne udeľuje aj Cena fair-play pre najslušnejšie mužstvo, tento rok cenu získal MŠK Žilina. Špeciálnu cenu fair-play si odniesol aj obranca ViOnu Peter Čögley, ktorý sa potom, ako bola po zákroku na neho odpískaná penalta, sa rozhodcovi priznal, že ku kontaktu nedošlo.V ankete hlasovali hlavní tréneri účastníkov Fortuna ligy, prezident Únie ligových klubov, zástupcovia SFZ (tréner reprezentácie SR „A“, tréner SR „21“, technický riaditeľ a zástupca trénerov vo Výkonnom výbore), prezident Únie futbalových trénerov Slovenska a predstavitelia médií. O najlepších arbitroch rozhodovali svojimi hlasmi aj pozorovatelia rozhodcov SFZ v spolupráci s Asociáciou rozhodcov SFZ.Po štvrtý raz vyhlásili aj Jedenástku talentov, ktorá vznikla na základe oficiálnych zápasových štatistík. Dostať sa do nej mohli hráči, ktorí v aktuálnom cykle môžu reprezentovať svoju krajinu v kategórii do 21 rokov.