Kucka posilní majstrovský Slovan

Bratislava 23. júna (TASR) - Slovenský futbalista Juraj Kucka podpísal vo štvrtok dvojročnú zmluvu so Slovanom Bratislava. Do tímu úradujúceho majstra najvyššej slovenskej súťaže prichádza reprezentačný stredopoliar z anglického Watfordu, kde bol na hosťovaní z talianskej Parmy.



Tridsaťpäťročný Kucka sa na domáce trávniky vracia po 13,5-ročnom pôsobení v zahraničných kluboch. V januári 2009 zamieril z Ružomberka do pražskej Sparty, potom si obliekal aj dresy FC Janov, AC Miláno, Trabzonsporu a Parmy. "Je to pekný pocit, vraciam sa na Slovensko, kde som začínal. Teším sa na spoluprácu a chcel by som poďakovať za túto príležitosť. Verím, že bude všetko fungovať a že dosiahneme tie najväčšie úspechy," uviedol Kucka na štvrtkovej tlačovej konferencii.







Watford v uplynulej sezóne zostúpil z anglickej najvyššej súťaže. Boj o zotrvanie nezvládla rok predtým ani Parma. "Nefungovalo to a bolo z toho vypadnutie. Naučil som sa tam však veľa z futbalu aj z osobného života a budem sa to snažiť využiť aj tu," povedal k bývalým pôsobiskám dlhoročný slovenský reprezentant.



V novej sezóne sa pokúsi Slovanu pomôcť aj na európskej scéne. V prvom predkole Ligy majstrov privítajú "belasí" 6. júla gruzínske Dinamo Batumi, odveta je an programe 13. júla. Ligovú sezónu začnú obhajcovia titulu 16. júla na ihrisku Podbrezovej.