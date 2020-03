FORTUNA LIGA: O titul budú hrať aj Michalovce, Ružomberok a Trnava

Slovan Bratislava - MFK Ružomberok 1:0 (0:0)



Gól: 88. Ratao. Rozhodovali: Ochotnický - Hrčka, Ádám, ŽK: Gerec (Ružomberok), 5040 divákov



Slovan: Greif – Abena, Božikov, De Marco, Lovat – de Kamps (61. Holman), Rabiu - Medveděv (61. Daniel), Lichý – Ratao, Ožbolt (79. Henty)



Ružomberok: Krajčirík – Čurma, Maslo, Twardzik – Kojnok, Kostadinov, Zsigmund (75. Múdry), Takáč, Mojžiš - Bobček (88. Kmeť), Novotný (59. Gerec)





ŠKF iClinic Sereď - MŠK Žilina 0:3 (0:2)



Góly: 38. Ďuriš, 44. Kurminowski, 60. Vallo. Rozhodovali: Smolák - Galo, T. Straka, ŽK: Michalík - Minárik, ČK: 88. Michalík (Sereď) po druhej ŽK, 420 divákov



ŠKF iClinic Sereď: Kanurič – Hučko, Ba, Michalík, Morong – Jarovič (74. Pankaričan), Vuk, Potoma (64. Vucenovič), Špehar – Adekuoroye, Iván (53. Rorič)



MŠK Žilina: Holec – Kaša, Králik, Minárik – Vallo, Káčer, Fazlagič (69. Gono), Ďuriš, Demiri – Jánošík (64. Bičakčian), Kurminowski (75. Balaj)





FC DAC 1904 Dunajská Streda – FC Spartak Trnava 0:1 (0:1)



Gól: 15. Sobczyk. Rozhodovali: Pavlík – Somoláni, Benko, ŽK: Blackman - Turňa, Tešija, ČK: 60. Turňa (Trnava) po druhej ŽK, 8619 divákov



FC DAC: Száraz - Blackman, Kružliak, Beskorovainyi, Lalatović (42. Kalmár) – Vida (80. Phillips) - Schäfer, Balić (57. Németh) - Fábry, Ramirez, Divković



Trnava: Rusov - Turňa, Anthony, Mitrea, Moenza – Yao (62. Pereira), Gamboš, Tzandaris, Dos Santos - Tešija – Sobczyk (67. Grendel)





ViOn Zlaté Moravce-Vráble - AS Trenčín 2:0 (1:0)



Góly: 22. Sloboda, 51. Švec. Rozhodovali: Kružliak – Vorel, Roszbeck, ŽK: - El Madoui, Križan, 1116 divákov.



Zlaté Moravce: Pindroch - Hrnčár, Pintér, Aasanovič, Brašeň - Švec(84. Gustavo), Duga, Sloboda, Kovaľ - Ďubek (86. Richtárech) - Mészáros (73. Kelemen)



Trenčín: Bergsen - Šulek, Križan, Kapuadi, Ligeon (61. Comvalius) - El Mahdioui - Roguljič, Zubairu (55. Kadák) - Bukari, van Kessel, Čatakovič (46, Depetris)





MFK Zemplín Michalovce - FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 1:0 (0:0)



Gól: 56. Sidibé. Rozhodoval: Očenáš, ŽK: Begala, P. Kolesár, Kountouriotis - Mazan, 1127 divákov.



Michalovce: Kira – Konstantinidis, Grič, Pino Soler, Vojtko – Savvidis – P. Kolesár (79. Diarra), Begala (71. Neofytidis), Danko, Popovic (68. Kountouriotis) – Sidibé



Pohronie: Jenčo – Hatok, Pavlík, Chríbik, Abrahám – Mazan, Obročník (37. Župa), Gerebenits (60. Mikuš), Blahút (79. Pelegríni) – Badolo, Tandir





FK Senica - FC Nitra 0:3 (0:0)



Góly: 46. Vrábel, 50. Ristovski, 90.+3 Chobot. Rozhodovali: Sedlák – Borsányi, Poláček, ŽK: Eneji, Didiba, Cascardo, Totka, Akinyoola – Faško, Magda, Augusto, ČK: 82. Addo (Senica), 783 divákov



Senica: Vorel – Mihal, Didiba, Addo – Yenne, Eneji, Totka, Baumgartner, Cascardo – Akinyoola, Meliš (78. Lukáčik)



Nitra: Šípoš – Němčaninov, Podhorin, Augusto, Magda – Faško (90.+ Fabiš), De Jesus, Muleme (76. Kuník), Gatarić, Vrábel (55. Chobot) – Ristovski



Tabuľka po 22. kole:



1. ŠK Slovan Bratislava 22 17 4 1 46:11 55



2. MŠK Žilina 22 13 6 3 38:17 45



3. DAC 1904 Dunajská Streda 22 11 5 6 31:25 38



4. MFK Zemplín Michalovce 22 8 6 8 28:32 30



5. FC Spartak Trnava 22 9 3 10 25:26 30



6. MFK Ružomberok 22 6 10 6 25:27 28



--------------------------------------------------



7. AS Trenčín 22 7 6 9 39:35 27



8. ViOn Zlaté Moravce 22 6 8 8 22:28 26



9. FK Senica 22 6 6 10 24:33 24



10. ŠKF iClinic Sereď 22 5 7 10 23:34 22



11. FC Nitra 22 5 4 13 17:31 19



12. FK Pohronie 22 3 7 12 19:38 16



Bratislava 7. marca (TASR) - V skupine o titul si v nadstavbovej časti futbalovej Fortuna ligy zahrajú aj Michalovce, Trnava a Ružomberok. Definitívne sa o tom rozhodlo až po sobotňajšom záverečnom 22. kole základnej časti. Trojica sa pripojila ku Slovanu, Žiline a Dunajskej Strede, ktorí mali istotu postupu už dávnejšie. Iba v skupine o 7.-12. miesto budú bojovať Trenčín a Senica.Trenčania rozhodujúci súboj o postup do prvej šestky nezvládli. Prehrali 0:2 na pôde Zlatých Moraviec, ktoré už nemali možnosť dostať sa medzi najlepšiu šestku a spadli z piatej priečky na siedmu. Spartak Trnava si postup zabezpečil víťazstvom 1:0 na horúcej pôde Dunajskej Stredy. Michalovciam zabezpečil prienik do elitnej šestice úspech nad nováčikom z Pohronia 1:0.Senica mala pred sobotou najhoršiu pozíciu a nevyrovnala sa s ňou. Viacerými problémami sužovaný klub prvýkrát prehral v jarnej časti, keď podľahol doma zachraňujúcej sa, no pod novými majiteľmi ambicióznej, Nitre 0:3.Základnú časť vyhral suverénne Slovan Bratislava s náskokom desať bodov pred druhou Žilinou. Tretia Dunajská Streda naň stráca až 17 bodov. Na chvoste tabuľky figuruje so 16 bodmi Pohronie, o tri viac nazbierala Nitra. Najlepším strelcom po základnej časti sa stal s 12 gólmi Andraž Šporar, ktorý však už počas zimnej prestávky prestúpil zo Slovana do Sportingu Lisabon. Druhý v poradí je s deviatimi presnými zásahmi Milan Ristovski z FC Nitra.