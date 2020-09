FORTUNA LIGA: Milanič oficiálne novým trénerom Slovana Bratislava

Bratislava 7. septembra (TASR) - Novým trénerom slovenského futbalového majstra ŠK Slovan Bratislava sa stal podľa očakávaní Darko Milanič. Päťdesiatdvaročný Slovinec podpísal s "belasými" zmluvu na rok s opciou na ďalšie dva. Vo funkcii nahradil Jána Kozáka mladšieho, ktorého odvolali v piatok. Asistovať mu bude Novica Nikčevič, ktorý s ním spolupracoval už v minulosti.



Milanič má za sebou trénerské angažmány napríklad v Sturme Graz či Leedsi United. Najdlhšie pôsobil v Maribore najprv v období 2008-2013 potom v rokoch 2016-2020. V sezóne 2017/2018 ho doviedol do skupinovej fázy Ligy majstrov. Celkovo s Mariborom získal šesť ligových titulov a štyri národné poháre.



"Darko Milanič je najúspešnejším slovinským trénerom aktuálnej éry. Dvakrát dlhodobo pôsobil v Maribore, čiže v kontexte európskeho futbalu v klube podobnej veľkosti ako my. Popri šiestich tituloch dokázal trikrát postúpiť do skupinových fáz európskych pohárov. Má bohaté skúsenosti z európskych zápasov, kde odkaučoval cez sedemdesiat zápasov. Je to skúsený a jazykovo zdatný tréner a má jasnú predstavu, ako rozvinúť potenciál mužstva a posunúť ho na vyššiu úroveň. Podpísali sme s ním ročnú zmluvu s dvojročnou opciou,“ uviedol generálny riaditeľ Ivan Kmotrík ml na webe Slovana.



Milanič bol úspešný aj ako hráč, na poste obrancu si zahral za Partizan Belehrad či Sturm Graz. Na ME 2000 viedol Slovinsko v pozícii kapitána.



Na lavičke bratislavského klubu nahradil Ján Kozáka ml. Ten sa ujal funkcie vlani po vyradení tímu v 1. predkole Ligy majstrov so Sutjeskou Nikšič. Pod jeho vedením bratislavský klub postúpil do skupinovej fázy Európskej ligy a suverénnym spôsobom ovládol fortunaligový ročník 2019/2020. V úvode tejto sezóny však "belasí" nepredvádzali uspokojivé výkony, čo napokon vyústilo do Kozákovho odvolania. "Som presvedčený, že v našom mužstve je väčší potenciál oproti výkonom, ktoré sme predvádzali v poslednom období. Už dlhšie sme vnímali, že náš potenciál nenapĺňame na sto percent. Práve to bol hlavný dôvod zmeny trénera. Potrebovali sme konať rázne, nemohli sme čakať. Nič iné prosím za zmenou trénera nehľadajte. Všetko ostatné, čo odznelo v niektorých médiách, sú výmysly a polopravdy," dodal Kmotrík ml.