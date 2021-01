FORTUNA LIGA: Nitra má nového trénera, Ščasný strieda Galáda

Nitra 4. januára (TASR) – Futbalistov Nitry povedie v jarnej časti Fortuna ligy 2020/2021 nový hlavný tréner Michal Ščasný. Český kouč nahradil vo funkcii Ivana Galáda, informoval klub v tlačovej správe.



Tím spod Zobora odštartoval v pondelok so zimnou prípravou, pre pandemické opatrenia bez prítomnosti médií. FC Nitra vstupuje do nového roka s výraznými zmenami. Týkajú sa nielen hráčskeho kádra, ale aj realizačného tímu. Ten zostavil nový prevádzkovateľ klubu.



„Od dnešného dňa sa ním stala nemecká spoločnosť, ktorá je obchodným partnerom manželov Karových. Chce sa angažovať v nitrianskom futbale a zveľaďovať ho," uviedol generálny manažér FC Nitra Jozef Petráni, ktorý si od nového partnera sľubuje finančnú stabilitu klubu. „A tiež nové myšlienky, ktoré sem môže priniesť a mali by vyústiť do úspechu. Verím, že najhoršie má FC Nitra za sebou, za čo treba poďakovať všetkým, ktorí sa o to pričinili," dodal Petráni.



Ešte pred koncom roka 2020 sa klubu podarilo vyplatiť niektoré resty z minulosti voči zamestnancom, hráčom aj trénerom. „Isté dlžoby tu stále sú, ale verím, že v blízkej budúcnosti sa doriešia."



V bielo-modrých farbách nepokračujú Daniel Junio Jesus, Timotej Záhumenský, Oliver Podhorin, Matteo Olivero, Matúš Kunik, Michal Faško, Nikola Gatarič, Martin Adamec a Wallace Bonilha.



Tím spod Zobora posilnili obrancovia Vitus Scheithauer, Yanni Regäsel, stredopoliar Tomáš Hambálek a útočníci Sina Kurt, Oliver Bias a Maximilian Berwein.



„Obmena kádra bola prirodzená, pretože niektorým hráčom sa končili zmluvy a s niektorými sme sa rozlúčili z dôvodu vysokých finančných nárokov, ale na druhej strane časť hráčov tu zostáva a tá bude doplnená vhodnými kandidátmi, ktorí presvedčia trénera o tom, že patria do Nitry a prispejú k futbalovému rastu tohto mužstva. Sedmička hráčov, ktorí majú šancu posilniť mužstvo, sú hráči, ktorých chce hlavný tréner vidieť v tréningovom a zápasovom procese a myslím si, že vo veľmi krátkom čase sa rozhodne, ktorí tu zostanú a ako sa ten káder dotvorí," vysvetlil Petráni.



Michala Ščasného v polovici decembra oslovili ľudia zo strany nového prevádzkovateľa nitrianskeho klubu. „Nitra je na Slovensku značka, ale najprv ma zaujímalo, aké sú plány a aká je realita v klube, aby som mal prehľad.



Čítal som o dianí veľa, ale nevedel som, na čom Nitra je. Po všetkých debatách, aj s ľuďmi priamo z klubu, si myslím, že projekt, ktorý tu má byť, bude zaujímavý a preto som okamžite povedal áno," prezradil nový nitriansky kouč, ktorého plán prípravy sa bude odvíjať od kádra, ktorý spoločne so svojím tímom niekoľko dní intenzívne riešil.



„Jedna vec je, že nastal odliv hráčov, ale na druhej strane mám výhodu, že som to zažil v Trnave aj v Senici a to mužstvo môžem nejakým spôsobom budovať," citovala Ščasného tlačová správa FC Nitra.



Počas zimnej prípravy čaká na Nitranov spolu päť prípravných zápasov. Aktuálna situácia s koronavírusom je však stále zlá a mohla by ich ovplyvniť, keďže medzi prípravnými zápasmi sú naplánované aj stretnutia v Českej republike.



„Áno, môže sa stať, že tam nebudeme môcť vycestovať, ale ostatné prípravné zápasy sú nastavené. Na nás je, aby sme našli vhodných hráčov a robili robotu, ktorú máme. V kádri sú väčšinou mladí hráči, musíme ho doplniť. Treba nájsť vhodných adeptov, aby sme sa v lige vyhli záchranárskym prácam a posunuli Nitru vyššie," konštatoval Ščasný.