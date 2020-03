Novým trénerom FK Senica sa stal Ján Bíreš

Senica 7. marca (TASR) - Novým trénerom futbalistov fortunaligového klubu FK Senica sa stal Ján Bíreš, ktorý povedie mužstvo už v sobotňajšom zápase posledného kola základnej časti ligy proti Nitre. Ostatní členovia realizačného tímu zostávajú nezmenení.



Asistentom trénera bude Patrik Durkáč, kondičným trénerom Tomáš Vacula a trénerom brankárov Maroš Ferenc.



Ján Bíreš naposledy pôsobil ako asistent Ivana Gálada práve v Nitre, kde bol od januára 2017 do mája 2018. V rovnakej funkcii pôsobil aj v Ružomberku, kde bol taktiež s trénerom Galádom pri A-mužstve od novembra 2014 do júna 2016. Okrem toho pracoval pri mládeži v Trnave, Žiline a Podbrezovej. Informovala oficiálna stránka klubu.



Senica by mala mať čoskoro aj nového slovenského majiteľa. Klub informoval, že jeho vstup majú finalizovať v najbližšom čase. "V súčasnej dobe prebiehajú posledné technické úkony, aby sa tento náročný proces predaja akciovej spoločnosti mohol dotiahnuť do úspešného konca. Hráči FK Senica a všetky ďalšie kompetentné orgány sú pravidelne informované o všetkých krokoch," uviedol klub na svojom webe.



Senica sa pred štartom jarnej časti ligy ocitla v zložitej situácii. Hlavný akcionár spoločnosť Peeble Beach Group, S.L. z Južnej Ameriky odstúpil k 5. februáru 2020 ako kontrolná skupina klubu spoločnosti Kosmos Invest s.r.o. Zmena majiteľov ale nebola dotiahnutá.



Len tri dni vydržal v klube tréner Jozef Olejník, ktorý vo februári nastúpil po českom koučovi Michalovi Ščasnom. Senicu potom dočasne viedol Patrik Durkáč, káder sa obmenil a šancu dostávajú mladíci. Napriek tomu Senica v troch jarných kolách ligy ešte neprehrala, nedostala ani gól a v tabuľke jej patrí priebežne 8. priečka.