FL: Novým trénerom AS Trenčín je Peter Hlinka

Trenčín 2. júna (TASR) - Bývalý slovenský reprezentant Peter Hlinka sa v stredu stal novým trénerom futbalistov AS Trenčín. S fortunaligovým klubom sa dohodol na ročnom kontrakte. Informovala o tom oficiálna stránka AS.



V závere predchádzajúcej sezóny viedol Trenčanov dočasný kouč Juraj Ančic po aprílovom odvolaní Belgičana Stijna Vrevena. Štyridsaťdvaročný Hlinka pôsobil ako hlavný tréner v nižšej rakúskej súťaži v klube First Vienna FC. Momentálne končí štúdium najvyššej trénerskej licencie v Rakúsku.



Bývalý stredopoliar odohral v národnom drese takmer tri desiatky zápasov. Skoro celú kariéru absolvoval v najvyššej rakúskej súťaži. Okrem pôsobenia vo viedenských kluboch Rapid a Austria hral za Sturm Graz a Bregenz. V rakúskej lige nastúpil na 334 zápasov. Jeden rok strávil v druholigovom nemeckom Augsburgu.