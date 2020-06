Fortuna liga: Praženica skončil na lavičke ViOn-u,tím povedie asistent

Zlaté Moravce 28. júna (TASR) - Karol Praženica už nie je tréner futbalistov FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble. Vedenie fortunaligového klubu v nedeľu oznámilo, že sa rozhodlo ďalej nepokračovať v spolupráci so 49-ročným koučom. Meno nového kormidelníka oznámi v najbližších dňoch, v záverečných dvoch zápasoch sezóny povedie mužstvo doterajší Praženicov asistent Branislav Mráz. ViOn o tom informoval TASR v tlačovej správe.



Vedenie ViOn-u sa odhodlalo k tomuto kroku po sobotňajšej prehre na ihrisku FK Pohronie v 3. kole nadstavby (0:1). Praženicovi vyprší zmluva 30. júna, klub sa rozhodol, že mu ju nepredĺži. "Záver sezóny, záverečné dva zápasy Fortuna ligy, dotiahne v pozícii hlavného trénera jeho asistent Branislav Mráz. Touto cestou chceme trénerovi Praženicovi v mene celého klubu poďakovať za všetko, čo pre náš klub v priebehu roka a pol urobil. Samozrejme, v jeho ďalšej trénerskej dráhe mu želáme veľa športových úspechov," uviedol generálny manažér ViOn-u Marek Ondrejka.



Praženica nahradil na konci minulosezónnej jesennej časti vo funkcii Juraja Jarábka. V klube strávil rok a pol. Dve kolá pred koncom sezóny patrí ViOn-u ôsma priečka, v Slovnaft Cup-e vypadol v semifinále so Slovanom Bratislava (1:4 a 0:2). Do konca aktuálneho ročníka odohrá mužstvo ešte dve nadstavbové kolá, o týždeň v sobotu vycestuje do Senice a sezónu ukončí 11. júla domácim súbojom proti Seredi. Meno nového trénera plánuje oznámiť klub v najbližších dňoch.



"Majiteľovi som predložil sedem mien, potencionálnych adeptov na uvoľnený post. V ostatných dňoch som sa minimálne raz s každým z nich stretol osobne, respektíve s niektorými som hovoril prostredníctvom telehovoru. Na pár debatách bol prítomný aj majiteľ klubu Viliam Ondrejka. Tento týždeň sme sa rozhodli, že vo finále budeme rokovať s trojicou. Zaujímavosťou je, že každý je z inej krajiny. Jeden je Slovák, druhý Čech a tretí Španiel. Vnútorne v klube máme jasne nastavené kritériá, podľa ktorých sa rozhodneme. Myslím si, že je z čoho vyberať. Predpokladám, že v priebehu pár dní sa fanúšikovia dozvedia meno nášho nového trénera, ktorý povedie ViOn od novej sezóny," dodal Ondrejka.