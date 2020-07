FORTUNA LIGA: Šarmír povedie Spartak Trnava aj v novej sezóne

Trnava 6. júla (TASR) - Vedenie futbalového klubu FC Spartak Trnava sa dohodlo na pokračovaní spolupráce s Mariánom Šarmírom, ktorý bude aj v novej sezóne tréner A-tímu. Jeho asistentom zostáva Tomáš Prisztács, informoval oficiálny klubový web. Obaja prišli k mužstvu tesne pred reštartom Fortuna ligy, keď nahradili portugalskú dvojicu Ricardo Cheu - Nuno Barbosa.



Klub s nimi uzatvoril dvojročnú zmluvu. Trénerom brankárov zostáva Pavel Kamesch, kondičným trénerom je Dávid Moravec a nezmenený je aj zvyšok realizačného tímu. "Ďakujem klubu za prejavenú dôveru a budem sa ju snažiť naplniť. Je to pre mňa česť, ale aj zodpovednosť viesť Spartak Trnava ako tréner. Trénerov bolo v Trnave odjakživa veľa, ale zodpovednosť bola vždy na pleciach iba jedného. Teším sa na dlhodobejšiu spoluprácu, hoci prestávka pred novým ročníkom bude veľmi krátka. Nebojím sa pracovať s mladými hráčmi a verím, že sa nám podarí nájsť vhodných adeptov, ktorí si budú trnavský dres vážiť a trenírky drať. Keď sa za nás postavia aj fanúšikovia, tak môžeme byť silnejší," povedal 44-ročný Šarmír, ktorý v sobotnom domácom zápase proti Ružomberku (2:0) zaznamenal prvú výhru v tejto sezóne v pozícii kormidelníka Spartaka.



"Rozhodnutie o angažovaní trénerskej dvojice Šarmír – Prisztács bolo pre nás jasnou voľbou, poznali mužstvo, naviac Marián Šarmír bol aj v pozícii skauta a na skladbe tímu sa spolupodieľal. Tomáš je mladý tréner s veľkým potenciálom. Zároveň je to signál pre našich mladých trénerov, že sa, podobne ako hráči, môžu cez mládež dostať až do áčka. Určite nás nečaká jednoduché obdobie a práve preto sme si zvolili trénerov, ktorým veríme, že ho zvládnu," uviedol pre fcspartaktrnava.com športový riaditeľ Andrej Kostolanský.