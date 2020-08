Fortuna liga: Slovan otvoril sezónu hladkým triumfom v Nitre

FC Nitra - Slovan Bratislava 0:5 (0:4)



Góly: 12. a 49. Medved, 37. a 41. Rabiu, 45. Strelec. Rozhodovali: Ziemba – Poláček, Jánošík, ŽK: Šefčík, Vrábel, Hovhannisjan - de Kamps, 2500 divákov.



Nitra: Šípoš - Kuník, Podhorin, Magda, Záhumenský – Mustafič, Vrábel (63. Fabiš) – Šefčík, Faško, Chobot (88. Danek) – Hovhannisjan (73. Tančík)



Slovan: Šulla - De Marco, Abena, Božikov (65. Bajrič), Medveděv - de Kamps (81. Ožbolt), Rabiu (73. Nono) - Moha, Čavrič (73. Ratao), Strelec (65. Holman), Medved

Nitra 8. augusta (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava vstúpili do sezóny 2020/2021 vo Fortuna lige víťazstvom. V otváracom zápase nového ročníka zvíťazil úradujúci majster na ihrisku FC Nitra 5:0.Slovan bol od úvodu lepší. Mal loptu častejšie na kopačkách, dobre kombinoval a mal aj prvú gólovú šancu. Najskôr útočník Medved opečiatkoval žrď, ale potom sa už tešil z gólu po kurióznej situácii. Po veľkých zmätkoch v domácej obrane, keď Čavričov center z pravej strany tečoval Magda i Podhorin a loptu po teči kapitána Nitry musel reflexívne nohou vyraziť brankár Šípoš, sa lopta odrazila priamo k Medvedovi a ten nezaváhal 0:1. Hostia boli aj po góle nebezpečnejší, no v 29. minúte Chobot takmer využil zaváhanie Šullu. Ďalšia skrumáž pred Šullom sa odohrala v 37. minúte, no Slovan sa oslobodil a z následného protiútoku poslal po úniku Mohu hostí do dvojgólového vedenia Rabiu. To však ešte v prvom polčase nebolo všetko. Najskôr opäť Rabiu s prispením domáceho Magdu strelil tretí gól a vzápätí upravil rezultát prvej časti hry Strelec.Po prestávke v 49. minúte strelil svoj druhý gól v zápase Medved a duel sa od tej chvíle už len dohrával. Slovan sa nikam neponáhľal, držal loptu na svojich kopačkách, tréner Ján Kozák využil aj všetkých päť povolených striedaní. Pri jednom z nich, keď išiel dolu Rabiu, zatlieskal stredopoliarovi hostí sektor s domácimi priaznivcami, čo sa na slovenských trávnikoch nestáva často. V 86. minúte mohol Slovan uzavrieť poltucet, ale Mohov prízemný center nikto do siete nedopravil.Ján Kozák, tréner Slovana: "."Dávid Šípoš, brankár Nitry: "."Žan Medved, útočník Slovana, autor dvoch gólov v zápase: "."Dávid Strelec, autor jedného gólu v zápase: