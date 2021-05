Slovan prehral v šlágri 8. kola Fortuna ligy s Dunajskou Stredou

FL - 8. kolo nadstavby o titul:

ŠK Slovan Bratislava - DAC Dunajská Streda 0:1 (0:0)

Gól: 77. Divkovič. Rozhodovali: Očenáš - Štrbo, Poláček, ŽK: De Marco, Holman, Bajrič - Beskorovajnyj, Ramirez, Sommer



Slovan: Šulla – Medveděv, Abena, Bajrič, De Marco - De Kamps, Rabiu (80. Weiss) - Holman - Čavrič (75. Daniel), Strelec, Ratao (87. Henty)



DAC: Jedlička – Blackman, Kružliak, Beskorovajnyj, Davis – Schäfer, Balič (72. Njie) - Andzouana (39. Sommer), Divkovič – Taiwo (72. Nicolaescu), Ramirez (89. Müller)



Hlasy po zápase:

Darko Milanič, tréner Slovana: "Zaslúžili sme si viac. Do tridsiatej minúty sme si vytvorili veľa šancí, mali sme v ich skórovať. Bol to zápas proti tímu, ktorý sa snažil brániť v strednom bloku napriek tomu sme boli nebezpeční. Chýbalo nám trochu šťastia. Inak sme hrali dobre. Mužstvo je smutné, ale sme pripravení o týždeň rozhodnúť o titule."



Antal Németh, tréner Dunajskej Stredy: "Sme veľmi šťastní, že sme zvíťazili, Slovan má kvalitný tím. Pred zápasom sme si hovorili, že budeme potrebovať individuálnu kvalitu, kolektívny výkon a aj šťastie. To nám napokon fungovalo. Za to, že sme dokázali dobre reagovať, sme si víťazstvo zaslúžili. Máme definitívne istotu druhého miesta, splnili sme cieľ.

Bratislava 9. mája (TASR) - Futbalisti DAC Dunajská Streda zvíťazili v šlágri 8. kola nadstavby Fortuna ligy 2020/2021 na ihrisku Slovana Bratislava 1:0. "Belasí" nevyužili šancu získať rekordný jedenásty majstrovský titul v ére samostatnosti, zabezpečila by im ho aj remíza. O triumfe DAC-u rozhodol v 77. minúte Marko Divkovič.Dunajská Streda stiahla náskok Slovana na štyri body. V predposlednom 9. kole sa DAC predstaví na ihrisku Trenčína, Slovan v Zlatých Moravciach.V úvode zápasu sa hralo medzi šestnástkami, obe mužstvá sa pozorne strážili. Slovan mal síce loptu častejšie na kopačkách, ale ako prvý zasahoval Šulla. Vzápätí sa pokúsil ohroziť bránu Medveděv, ale aj Jedlička tento pokus pohodlne chytil. V 16. minúte prišla prvá šanca zápasu, keď Čavrič potiahol rýchly útok, po zemi prihrával pred bránu a Kružliak si loptu takmer zrazil do vlastnej siete. Z následného rohu sa lopta odrazila opäť k Čavričovi, ale krídelník Slovana namieril len do stredu brány.Tlak Slovana začal naberať na sile, ďalšiu šancu vyrobil Holman. Stredopoliar "belasých" posadil loptu na hlavu De Marca, ale ten namieril len do brvna. O pár sekúnd neskôr opäť Holman poslal do šance Rataa, ale ten v dobrej pozícii z jedenástich metrov prestrelil bránu. V 39. minúte kopali domáci ďalšiu štandardku, smer lopty jemne zmenil Strelec, ale Jedličku opäť zachránila žrď. V závere polčasu mal prvé šance aj DAC, najskôr sa výborne uvoľnil Taiwo, ale tesne minul bránu a hneď po ňom si loptu spracoval Kružliak, no jeho tvrdá strela skončila na brvne.Po prestávke mal Slovan naďalej viac z hry, k zaujímavej situácii prišlo v 62. minúte. Ratao sa dostal za Sommera, ktorý ho fauloval na hranici šestnástky. Arbiter Očenáš ukázal na biely bod, ale po konzultácii s VAR-om zmenil rozhodnutie a Slovan kopal iba priamy kop. V 76. minúte nebezpečne pálil Medveděv a o minútu neskôr išli hostia do vedenia.Ramirez poslal loptu za obranu, Šulla vybehol, no pri lopte bol ako prvý Divkovič a poslal ju oblúčikom do opustenej brány. O sedem minút neskôr dal gól Slovan, keď Holman zahral roh na hlavu De Marca, ktorý loptu predĺžil za seba a na bránkovej čiare ju doklepol do siete Ratao. Gól však Slovanu opäť neuznali na základe posúdenia situácie s VAR-om, ktorý ukázal ofsajdové postavenie Rataa. V závere DAC odolal tlaku Slovana a po rýchlom protiútoku strelil druhý gól striedajúci Nicolaescu, ten však neplatil pre ofsajd.