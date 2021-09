Slovan utrpel prvú prehru v sezóne

MFK Ružomberok – Slovan Bratislava 1:0 (0:0)



Gól: 90. Regáli.

ŽK: Kochan, Krajčírik – Henty, Kašia.

Rozhodovali: Ziemba - Bednár, Štrbo, 944 divákov.



Ružomberok: Krajčírik – Fabiš, J. Maslo, Mojžiš, Madleňák – Zsigmund, Kochan (66. Luterán), Rimarenko, Kostadinov (89. Kostadinov) , Regáli – Gerec (80. T. Bobček)



Slovan: Šulla – Pauschek, Kašia, De Marco, Vojtko (78. Rabiu) – Hrnčár (78. Dražič), Kankava (90. Lichý), Agbo, Green (67. Zmrhal) – Henty (67. Mráz), Čavrič

Ružomberok 22. septembra (TASR) – Futbalisti majstrovského ŠK Slovan Bratislava utrpeli prvú prehru v tejto sezóne Fortuna ligy. V stredajšej dohrávke 3. kola prehrali na trávniku MFK Ružomberok 0:1 gólom Martina Regáliho z poslednej minúty riadneho hracieho času.Obhajca titulu zostal na čele tabuľky s rovnakým ziskom 17 bodov, ako má druhá Trnava. Nový ročník najvyššej slovenskej súťaže odštartoval sériou piatich víťazstiev, teraz však po dvoch remízach nezvíťazil už v treťom ligovom zápase za sebou.V 11. minúte sa o prvý vzruch sa mohli postarať belasí, Green naservíroval loptu Hentymu, ale ten zvnútra šestnástky poslal len priateľský pozdrav na Krajčírika. Horúcejšie pred domácou bránkou bolo o štyri minúty neskôr, keď, po Čavričovej prihrávke, mal opäť Henty gólovú parketu, ale trochu zaváhal a domáci v poslednej chvíli jeho koncovku zblokovali. Do tretice Henty nedotiahol ani sľubnú individuálnu akciu v 21. minúte. Na druhej strane sa k prvému zakončeniu až v 38. minúte dostal Gerec, lenže vypálil veľmi nepresne. V závere úvodného dejstva Rymarenko zblízka, po centri Madleňáka, zakončil z prvej, ale ani on netrafil cieľ. Celkove prvý polčas bol však málo výživný.V druhom polčase sa prvá šanca zrodila v 63. minúte, keď pri hlavičke Kašiu, ktorá preletela tesne vedľa, si domáci vydýchli. V 68. minúte mali Ružomberčania obrovskú príležitosť na otvorenie skóre, Šulla však vychytal Rymarenka. Vzápätí po chybe Agba, Gerec po individuálnej akcii vážne pohrozil. V 77. minúte prenikol Čavrič a trafil bočnú sieť. V 87. minúte sa Dražič ocitol pred Krajčírikom, no z minisúboja vyšiel s čistým štítom domáci brankár. Chvíľu nato na druhej strane Regáliho rana skončila na bočnej sieti. V 90. minúte po rohovom kope rozhodol Regáli – 1:0.