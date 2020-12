Slovan vyhral v Trnave 3:0 a prezimuje na prvom mieste

Na snímke zľava hráč Slovana Myenty Abena a hráči Trnavy Marios Tsaousis, Yann Michael Yao počas zápasu 17. kola futbalovej Fortuna ligy medzi FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava dňa 13. decembra 2020 v Trnave. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava 0:3 (0:2)



Góly: 17. Holman (z 11 m), 33. Strelec, 85. Rabiu. Rozhodovali: Glova - Hancko, Bednár, ŽK: Mikovič, Kolesár, Savvidis, Kóša - Bajrič, Holman, ČK: 45.+5 Abena (Slovan), bez divákov.



Spartak Trnava: Rusov – Mikovič (68. Kóša), Grič, Turňa, Tsaousis - Savvidis - Saymon, Kolesár (46. Vlasko), Bukata, Yao (46. Nsumoh) - Yusuf



Slovan Bratislava: Greif - Pauschek, Abena, Bajrič, De Marco - Nono (73. Daniel), de Kamps - Holman (73. Rabiu) - Čavrič (46. Božikov), Strelec (80. Medved), Ratao (88. Lovat)



Na snímke zranený hráč Slovana na nosidlách Myenty Abena dostáva červenú kartu za faul od rozhodcu Filipa Glovu počas zápasu 17. kola futbalovej Fortuna ligy medzi FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava dňa 13. decembra 2020 v Trnave. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Norbert Hrnčár, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann

Na archívnej snímke Tréner Slovana Darko Milanič 26. septembra 2020. Foto: TASR - Martin Baumann

Trnava 13. decembra (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava prezimujú na čele tabuľky najvyššej slovenskej súťaže. Rozhodlo o tom ich víťazstvo 3:0 v nedeľňajšom šlágri 17. kola Fortuna ligy na ihrisku Spartaka Trnava, po ktorom majú už päťbodový náskok pred druhou Dunajskou Stredou.Slovan uzavrie jesennú časť ligy v stredu 16. decembra o 18.15 h domácim súbojom so Žilinou, v utorok 15. decembra o 16.00 h DAC privíta Senicu.Slovan si v úvodnej desaťminútovke vypracoval až tri gólové šance. Dvakrát proti Strelcovi výborne zasiahol Rusov a trnavský brankár podržal svoj tím aj po strele Rataa, na ktorú vytiahol reflexívny zákrok. Favorizovaní hostia mali jasne viac z hry, preťažená obrana Spartaka v prvom polčase vôbec nestíhala. Po ďalšej kolmici sa rútil do príležitosti Ratao, v poslednej chvíli ho nedovolene zastavil Mikovič a nariadenú jedenástku s prehľadom premenil Holman - 0:1. Slovan mal ďalšie dve-tri šance na zvýšenie skóre, gólom sa však skončila až hlavička Strelca po rohovom kope z 33. minúty - 0:2. V nadstavenom čase tuhla krv v žilách po strete hláv Abenu a Yaa. Domáceho krídelníka po nebezpečnom zákroku odviezla do nemocnice sanitka. Stopér Slovana, ktorého tiež vyniesli z trávnika na nosidlách, dostal od rozhodcu červenú kartu.Početnú výhodu mohol Spartak využiť hneď v 46. minúte, Mikovičovi však v pokutovom území nesadla lopta a netrafil bránu. Hostia sa stiahli do defenzívy, upustili od pressingu a vyčkávali na brejky. Domáci pôsobili v ofenzíve neškodným dojmom, dostávali sa len do náznakov šancí, čo bola voda na mlyn Slovana. Zdramatizovať šláger sa Spartaku nepodarilo, gól Slovanu nedali jeho hráči už v šiestom zápase za sebou a zaslúžene prehrali. V 85. minúte ešte prikrášlil triumf "belasých" striedajúci Rabiu, ktorý spoza šestnástky poslal loptu presne k pravej žrdi - 0:3.Norbert Hrnčár, tréner Spartaka Trnava: "Darko Milanič, tréner Slovana Bratislava: "