Slovan zdolal v predohrávke 4. kola Senicu

Predohrávka 4. kola:



ŠK Slovan Bratislava - FK Senica 2:0 (1:0)



Góly: 19. Holman, 79. Strelec.

Rozhodovali: Prešinský – Štrbo, Poláček

ŽK: De Kamps - Totka, Piroska, Nemec

982 divákov.



Slovan: Greif - Pauschek, Božikov, Bajrič, De Marco - Nono, de Kamps - Holman (72. Weiss) - Čavrič (62. Daniel), Medved (72. Strelec), Moha (62. Ratao)



Senica: Fryšták – Šimčák, Carrillo, Nemec, Kopečný – Addo – Gallovič, Piroska, Yenne (75. Moses), Totka (75. Duda) – Malec (75. Berisha)



Tabuľka:



1. Dunajská Streda 8 8 0 0 28:8 24



2. Slovan Bratislava 8 6 1 1 24:5 19



3. Trnava 8 4 1 3 10:8 13



4. Sereď 8 3 3 2 12:14 12



5. Nitra 8 3 2 3 11:17 11



6. Žilina 8 3 1 4 20:17 10



7. Zlaté Moravce 8 2 3 3 12:10 9



8. Trenčín 8 1 4 3 12:16 7



9. Ružomberok 8 1 4 3 10:14 7



10. Pohronie 8 1 4 3 9:13 7



11. Michalovce 8 2 1 5 6:21 7



12. Senica 8 1 2 5 7:18 5

Bratislava 30. septembra (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v stredajšej predohrávke 4. kola Fortuna ligy nad FK Senica 2:0."Belasí" si vďaka triumfu upevnili druhé miesto v tabuľke s devätnástimi bodmi, na lídra Dunajskú Stredu majú päťbodové manko. Tretia Trnava stráca na DAC jedenásť bodov. Senica je aj naďalej posledná s piatimi bodmi.Slovan v predchádzajúcom kole deklasoval doma Ružomberok 5:0 a hoci nepísané futbalové pravidlo hovorí, že víťazná zostava sa nemení, tréner Darko Milanič jednu zmenu predsa len urobil.Na mieste stopéra nahradil Abenu Vasil Božikov. Práve bulharský reprezentant výborným obranným zákrokom zastavil rýchly protiútok Senice v 8. minúte. Predtým mal však prvú šancu Medved a v 13. minúte vyškriabal Fryšták na roh priamy kop Holmana.Stredopoliar Slovana skóroval do siete Ružomberka už dvakrát a opäť sa tešil v 19. minúte. Brankár Senice vyboxoval center Pauscheka len pred seba a Holman z voleja poslal loptu do brány - 1:0.Seničania odpovedali v 28. minúte, keď prudký center Kopečného len tesne minul Piroska. Slovan mal ďalšiu šancu po centri Nona z priameho kopu, Božikov poslal loptu hlavou len do náručia Fryštáka. Hostia sa v 36. minúte hnevali na rozhodcu Prešinského, že po súboji Yenneho s Božikovom neodpískal pokutový kop. V prvom polčase ešte zaujala hlavička De Marca po centri Holmana, lopta letela tesne nad bránu.Po prestávke bola v úvodných minútach aktívnejšia Senica. V 53. minúte napriahol spoza šestnástky Gallovič a Greif len s námahou vyškriabal jeho delovku.Od tohto momentu sa z riedko zaplnených tribún ozýval piskot, ktorý postupne silnel a pre trénera Milaniča to bol signál k striedaniu. Na ihrisko poslal Daniela s Rataom, ale na trávniku sa ani po tejto zmene želaný efekt z pohľadu domácich nedostavil.Záhoráci naďalej cítili šancu a tréner Slovana preto opäť pripravil dvojnásobné striedanie, na trávnik poslal Strelca s Weissom. A práve táto dvojica sa napokon postarala o druhý gól, keď v 79. minúte Weiss prihral a Dávid Strelec nekompromisne uzavrel skóre duelu strelou pod brvno.Darko Milanič, tréner Slovana:Anton Šoltis, tréner Senice: