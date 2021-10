Španiel Villar bude trénovať FK Pohronie

Žiar nad Hronom 4. októbra (TASR) - Španiel Pablo Villar sa v pondelok stal novým trénerom futbalistov FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa. Doterajšieho dočasného kouča a športového riaditeľa Štefana Zaťka nahradil vo funkcii po nedeľnej fortunaligovej prehre na štadióne ŠK Slovan Bratislava 1:5, po ktorej je Pohronie v tabuľke na poslednej priečke.



Tridsaťpäťročného Villara, ktorý získal najvyššiu medzinárodnú trénerskú licenciu UEFA PRO vo veku 23 rokov ako najmladší v histórii Španielska, vybral spoluvlastník a partner klubu Loic Favré. Ten na seba prevzal kompetencie športového riaditeľa a ako člen vedenia prevzal aj zodpovednosť za riadenie A-mužstva a jeho skladbu. Zaťko bude naďalej pracovať v štruktúrach FK Pohronie.



"Po odchode Bohumila Glezgu a Jozefa Urblíka z manažmentu klubu bolo jasné, že manažment A-tímu prevezme Loic Favré. Má skúsenosti z futbalového prostredia a počas 2,5-ročnej vzájomnej spolupráce preukázal svoje kompetencie a vzťah ku klubu. Pán Favré má našu dôveru a spoliehame sa, že pod jeho vedením znova zachránime Fortuna ligu v Žiari nad Hronom a v budúcich sezónach posunieme klub dopredu. Tým pádom Štefan Zaťko nebude ďalej pôsobiť ako športový riaditeľ, no v klube ostáva ako športový manažér. Úloha zástupcov mesta Žiar nad Hronom a obce Dolná Ždaňa sa tiež nemení. Zabezpečovať potrebnú infraštruktúru, hospodársky chod, komunikáciu a ďalšie činnosti, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie mládežníckeho a seniorského futbalu," uviedol predseda predstavenstva Igor Rozenberg na oficiálnej klubovej stránke.



Villar zbieral skúsenosti v nižších španielskych súťažiach, v ukrajinskej lige ako asistent trénera v tíme Karpaty Ľvov či v Číne: "Som veľmi rád, že som dostal príležitosť byť súčasťou FK Pohronie. Získala si ma vízia klubu, ktorú treba začať tvoriť a napĺňať. Viem, ma čaká veľká výzva, ale som si istý, že cieľ zachrániť a stabilizovať klub dosiahneme. Od prvého momentu sa všetci v klube snažia, aby som sa tu cítil ako doma. Som si istý, že budeme schopní vytvoriť pozitívnu atmosféru a dobré pracovné prostredie. Aby sme klub posunuli dopredu, čaká nás tvrdá práca a musíme byť trpezliví. Využijeme aktuálnu reprezentačnú prestávku, aby sme nastavili základ nového herného modelu, ktorý vyžaduje zmenu myslenia hráčov. Podľa mňa má tento tím dostatok talentovaných hráčov, treba vytvoriť lepšie prepojenie medzi mladými a skúsenými hráčmi. Tento proces bude dlhý a náročný, ale ak ho zvládneme, bude to stáť za to."



Pohronie má vo FL na konte iba päť bodov a na víťazstvo čaká už osem duelov. "Je potrebné vytvoriť tímové sebavedomie a pracovať na koncentrácii. Päť lacných gólov od Slovana je dôsledkom toho, že nám tieto atribúty aktuálne chýbajú. Taktiež musíme vytvoriť novú tímovú dynamiku. Situáciu nevieme vyriešiť príchodom nových hráčov, pretože transferové okno je aktuálne zatvorené. Musíme sa vrátiť k pokore, tvrdo pracovať a zobudiť hráčov a všetkých v klube. Verím, že nový tréner s jeho mladým realizačným tímom to podnietia a dokážu. Teším sa, že Pablo prinesie novú energiu, novú stratégiu a nový systém. Verím v nové, reštartované Pohronie," dodal Favré.