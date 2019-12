Guľa novým trénerom Plzne. Teší sa na novú výzvu

Plzeň 18. decembra (TASR) - Adrian Guľa sa stal novým trénerom českého futbalového klubu Viktoria Plzeň. Štyridsaťštyriročný kouč podpísal s Viktoriou zmluvu na 2,5 roka a mužstva sa ujme 6. januára budúceho roka na štarte zimnej prípravy. Doteraz pôsobil na lavičke slovenskej reprezentácie do 21 rokov.



Na poste vystriedal Pavla Vrbu, ktorý po jeseni v klube skončil a odišiel do bulharského Ludogorca Razgrad. Slovenský futbalový zväz (SFZ) uvoľnil Guľu, keď sa s ním dohodol na ukončení platnej zmluvy na SFZ k 31. decembru 2019. Rodák z Novák odchádza od reprezentácie s bilanciou osem výhier, jedna remíza a sedem prehier.



"Som veľmi rád, že sa nám po intenzívnom rokovaní podarilo všetko uzavrieť ešte pred Vianocami a môžeme fanúšikom aj verejnosti predstaviť nového trénera Viktorie Plzeň, ktorým bude Adrian Guľa. jeho prácu sme sledovali už dlhšie a musím priznať, že sa nám veľmi páčila," citoval klubový web Plzne generálneho manažéra Adolfa Šádeka.



"Teším sa na novú výzvu aj na skvelú atmosféru v Doosan Aréne. v minulosti som videl niekoľko zápasov Viktorky a fanúšikovia boli vždy vynikajúci. Budeme im chcieť urobiť čo najviac radosti," povedal Guľa, ktorý priviedol Žilinu v sezóne 2016/2017 k majstrovskému titulu.



Spoločne s Guľom prichádza aj nový realizačný tím. Asistentom bude Marián Zimen, videoanalytikom Ladislav Kubalík a kondičným trénerom Martin Kojnok. Pri tíme zostane aj asistent Marek Bakoš a novinkou je, že brankárov bude mať na starosti Matúš Kozáčik.



"Slovenský futbalový zväz sa dohodol s trénerom Adrianom Guľom na ukončení zmluvy k 31. 12. 2019. Spolu s ním končí aj jeho asistent Marián Zimen a ďalší dvaja členovia realizačného tímu Ladislav Kubalík a Martin Kojnok. Všetkým želáme na novom pôsobisku veľa úspechov. Meno nového kouča reprezentácie do 21 rokov SFZ predstaví najneskôr do piatka," uviedla pre web zväzu hovorkyňa SFZ Monika Jurigová.