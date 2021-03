Hamšík podpísal zmluvu s IFK Göteborg

Göteborg 8. marca (TASR) - Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík sa stal oficiálne hráčom IFK Göteborg. Informáciu o podpise kontraktu priniesla facebooková stránka Šport v RTVS. Švédsky klub mal Hamšíka ešte v pondelok večer po úspešnom absolvovaní lekárskej prehliadky predstaviť ako svoju novú posilu na tlačovej konferencii.



"Som rád, že sa to všetko ukončilo a oficiálne som podpísal zmluvu s IFK Göteborg. Rokovania boli veľmi rýchle, bolo vidieť, že Švédi majú obrovský záujem. Všetko sa dotiahlo v priebehu jedného dňa," uviedol Hamšík pre RTVS.



V krátkom čase by sa mal 33-ročný stredopoliar zapojiť aj do tréningového procesu IFK a už v sobotu by mohol nastúpiť na prípravný zápas. Doteraz bol Hamšík hráč čínskeho PFC Ta-lien, s ktorým však už rozviazal spoluprácu. V minulosti pôsobil v Jupie Podlavice, Slovane Bratislava, v Taliansku obliekal dresy Brescie Calcio a SSC Neapol.



Do Göteborgu pricestoval osemnásobný najlepší slovenský futbalista roka v nedeľu večer, na letisku ho vítali stovky fanúšikov tamojšieho IFK. Denník Sport Expressen na sociálnych sieťach uverejnil videá z vášnivého privítania, za ktoré by sa nemuseli hanbiť ani fanúšikovia v Turecku či Južnej Amerike. Slovenský futbalista od nich dostal klubový šál a pózoval s ním za búrlivého skandovania svojho mena, zhruba o polnoci sa presunul do hotela.



Švédska najvyššia súťaž Allsvenskan štartuje 10. apríla, v úvodnom kole nového ročníka sa IFK Göteborg predstaví na ihrisku Örebro. Do začiatku EURO 2020 má na programe osem kôl, ktoré by Hamšíkovi poskytli dostatočný priestor na rozohratie. Rekordér v počte reprezentačných štartov i gólov rokoval v uplynulých dňoch aj o prestupe do Slovana Bratislava, no so slovenským majstrom sa nedohodol na podmienkach zmluvy.



IFK Göteborg obsadil v minulej sezóne 12. miesto v 16-člennej ligovej tabuľke, v tridsiatich kolách nazbieral 34 bodov za 7 výhier, 13 remíz a 10 prehier. Titul získalo Malmö FF. IFK je 18-násobný švédsky majster, zatiaľ posledný titul získal v roku 2007, v rokoch 2014 a 2015 skončil druhý. Dvakrát vyhral Pohár UEFA (1982, 1987), v sezónach 1985-1986 a 1992-1993 sa prebojoval do semifinále Európskeho pohára majstrov, resp. Ligy majstrov.