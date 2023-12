Hancko sa s Feyenoordom dohodol na zmluve do roku 2028

Rotterdam 8. decembra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Dávid Hancko sa dohodol s Feyenoordom Rotterdam na predĺžení súčasného kontraktu až do konca júna 2028. Novú zmluvu by mal obranca podpísať v najbližšom období, doterajšia mala platnosť do roku 2026. Do klubu úradujúceho holandského šampióna prišiel vlani v lete z pražskej Sparty. Informoval o tom oficiálny web Feyenoordu.



"Som hrdý na to, že nosím dres Feyenoordu a môžem hrať pred tunajším skvelým publikom, takže podpísať zmluvu na dlhšie obdobie bolo jednoduché rozhodnutie. Môj prvý rok vo Feyenoorde bol vďaka zisku ligového titulu veľmi špeciálny, tu v Rotterdame sa cítim ako doma a teším sa na to, čo prinesie budúcnosť. Som presvedčený, že pred nami je ešte veľa dobrých vecí. Samozrejme, že chcem byť aj naďalej toho súčasťou," uviedol 25-ročný Hancko.



O služby 35-násobného slovenského reprezentanta, ktorý s národným tímom postúpil na budúcoročné ME, bol záujem vo viacerých európskych kluboch. Podľa špecializovaného portálu Transfermarkt je v súčasnosti jeho trhová hodnota 30 miliónov eur.