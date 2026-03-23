Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 23. marec 2026
< sekcia Šport

Hancko vyhral anketu Futbalista roka 2025

Na snímke Dávid Hancko. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 23. marca (TASR) - Najlepším futbalistom Slovenska za rok 2025 sa stal v tradičnej ankete Slovenského futbalového zväzu (SFZ) premiérovo Dávid Hancko. Obranca Atletica Madrid získal tento primát pred Stanislavom Lobotkom a Milanom Škriniarom. Cenu Petra Dubovského pre najlepšieho futbalistu Slovenska do 21 rokov obhájil druhýkrát Leo Sauer. Druhýkrát v histórii má dvoch víťazov cena pre najlepšieho trénera, ktorej laureátmi sa stali reprezentačný tréner Francesco Calzona a Vladimír Weiss st. (Slovan Bratislava). Pre Taliana je to premiérový primát, v prípade Weissa ôsmy a zároveň šiesty v sérii.



