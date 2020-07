Haraslín prestúpi natrvalo do Sassuola Calcio

Sassuolo 21. júla (TASR) – Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín zostane natrvalo v U.S. Sassuolo Calcio. Súčasťou dohody o hosťovaní s Lechiou Gdansk bola klauzula o prestupe v prípade udržania sa čiernozelených v najvyššej talianskej súťaži. Informoval o tom web poľského klubu.



Sassuolo figuruje v tabuľke Serie A na ôsmom mieste a štyri kolá pred koncom sezóny má definitívu účasti medzi elitou aj v budúcej sezóne. Dvadsaťštyriročný Haraslín prišiel do tímu v januári a dosiaľ odohral sedem ligový zápasov a strelil gól. Podľa portálu transfermarkt.com by za neho Taliani mali zaplatiť 1,5 milióna eur.



Haraslín pôsobil v Gdansku od roku 2015, keď prišiel z Parmy. V Poľsku nastúpil na 121 zápasov, strelil 16 gólov a pridal 22 asistencií. „Ďakujeme za všetko a prajeme veľa úspechov do budúcnosti," uviedla Lechia Gdansk na svojom webe.