Haraslín rozhodol o víťazstve Sparty v pražskom derby

výsledky:



Sparta Praha - Slavia Praha 1:0 (1:0)



Góly: 43. HARASLÍN, ČK: 41. Ousou (Slavia)



/D. Hancko odohral v drese domácich celý zápas, L. Haraslín hral 72 minút a v 43. minúte strelil jediný gól zápasu, za hostí hral I. Schranz do 77. minúty/







Hradec Králové – FK Jablonec 2:2 (1:1)



Góly: 19. Dvořák, 63. Král - 13. Kratochvíl, 90.+9 Malínský



/za domácich nastúpil E. Prekop v 90.+6 minúte, za hostí hral J. Považanec do 76. minúty/







Slovan Liberec – Baník Ostrava 0:2 (0:1)



Góly: 43. Fleišman, 63. Almási. ČK: 38 Tiehi - 63. Almási



/za domácich hral Ľ. Tupta do 74.minúty, keď ho vystriedal M. Stoch, M. Koscelník hral od 61. minúty a M. Faško od 74. minúty, za hostí hral L. Almási od začiatku zápasu a v 63. minúte strelil druhý gól hostí, v 85. minúte videl červenú kartu/







MFK Karviná – Mladá Boleslav 0:1 (0:0)



Gól: 81. Matějovský



/za domácich hral R. Mikuš do 85. minúty, za hostí hral S. Dancák od 85. minúty/



Praha 3. októbra (TASR) - Slovenský futbalista Lukáš Haraslín rozhodol o triumfe Sparty Praha nad mestským rivalom Slaviou v 10. kole českej ligy. Reprezentačný krídelník sa presadil v 43. minúte po priamom kope.Haraslín bol aj súčasťou ďalšieho kľúčového momentu duelu, keď ho obranca Slavie Aiham Ousou pred gólom nedovolene zastavil a videl červenú kartu. Slovenský reprezentant išiel z ihriska v 72. minúte, jeho spoluhráč David Hancko odohral celý zápas. V drese Slavie hral Ivan Schranz do 77. minúty.Ladislav Almási pomohol gólom k triumfu Baníka Ostrava na ihrisku Slovanu Liberec 2:0. Slovenský futbalista však duel nedohral, pretože v 85. minúte zasiahol lakťom súpera a keďže už mal na konte žltú kartu, rozhodca ho vylúčil.